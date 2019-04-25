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Штаб Зеленского опубликовал военную доктрину нового президента Украины

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  • 25.04.2019, 9:52

Какие изменения произойдут в украинской армии?

В распоряжении "Нового Времени" оказалась "военная доктрина" Владимира Зеленского. Документ передал журналисту Ивану Верстюку Иван Апаршин - советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны. Публикуем его полный текст.

Безопасность и оборона

Вопросы безопасности и обороны - сфера ответственности Президента.

Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами - членами НАТО.

В кратчайшие сроки решим проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры.

Должность начальника Генерального штаба будет отделена от должности Главнокомандующего Вооруженных Сил.

Планированием обороны и стратегическим применением Вооруженных Сил заниматься Генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил - командование видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск, применением войск и сил - объединенный оперативный штаб.

Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО.

Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны.

Мы обеспечим привлечение к руководству армией боевых офицеров, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы.

Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отражению вооруженной агрессии.

Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу.

Мы создадим современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами, исходя не из минимально необходимой потребности на оборону, как делается у нас сегодня, а из нормативной потребности, как это делается в ведущих армиях мира.

Мы избавим Вооруженные Силы от несвойственных функций. Военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом.

Будет обеспечена открытость финансовой информации по функционированию сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов.

Никто не будет зарабатывать на армии.

Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса:

50 процентов финансового ресурса будет направляться на содержание Вооруженных Сил, 30 процентов - на их перевооружение, 20 процентов - на подготовку войск и сил;

Контрактники будут получать денежное довольствие на уровне стран - членов НАТО, будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное.

Государство будет гарантировать достойное обеспечение солдата и когда он служит, и когда становится ветераном.

Военнослужащие будут обеспечены служебно-должностным жильем. Те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

Мы обеспечим прозрачность государственного оборонного заказа и создадим конкурентные условия для частного бизнеса и государственных предприятий.

Армия получит современное высокотехнологичное оружие.

Приоритет: средства разведки, ПВО, связь, РЭБ.

Укроборонпром будет лишен функций по формированию военно-технической политики. Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.

Большая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя.


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