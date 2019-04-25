Как выглядят пожары в Беларуси из космоса 3 25.04.2019, 11:49

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Спутник показал масштабы пожаров в нашей стране.

Ситуацию с пожарами в экосистемах Беларуси показывает спутник. Фото разместил на своей странице в Facebook официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, передает «Еврорадио».

Наиболее сложная ситуация на Полесье — в Брестской и Гомельской областях. В Столинском районе продолжается ликвидация пожара на Ольманских болотах, идёт борьба с пожаром в Наровлянском районе.

Спасатели призывают граждан сообщать о пожарах в экосистеме в МЧС. Кстати, утром 25 апреля в некоторых районах Минска был заметен смог, ощущался запах гари. Новицкий отмечает, что возле столицы возгораний не зафиксировано.