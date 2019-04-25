Отец двух террористов из Шри-Ланки оказался миллиардером 1 25.04.2019, 15:24

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Фото: EPA

Бизнесмен задержан.

Власти Шри-Ланки объявили о задержании местного миллиардера Мохаммеда Ибрагима, отца двух смертников, совершивших взрывы 21 апреля. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель полиции.

Бизнесмен и один из крупнейших экспортеров специй в стране задержан по подозрению в содействии подозреваемым в терроризме. Представитель полиции также рассказал, что все члены семьи Ибрагима, скорее всего, находятся под стражей.

Неизвестным остается местонахождение мусульманского прововедника Захрана Хашима, которого власти считают организатором терактов. Он появляется в ролике, опубликованном членами террористчиеской группировки "Исламское государство", но не определено, погиб ли в ходе взрывов, пишет "Би-би-си".

Накануне в парламенте Шри-Ланки была обнародована информация о том, что индийские спецслужбы 4 апреля предупредили своих шри-ланкийских коллег о грядущем теракте. Однако главы силовых ведомств по неизвестным до сих пор причинам не предприняли в связи с этим никаких действий.

Премьер-министр и президент страны утверждают, что им не поступало никакой информации по этому поводу. После теракта сменён глава минобороны Шри-Ланки, также сообщается, что власти предприняли шаги для увольнения главного инспектора полиции.

Посольство Соединённых Штатов в Коломбо заявило о сохранении угрозы терактов в Шри-Ланке. По данным американской дипмиссии, очередные взрывы в общественных местах могут произойти без предупреждения.

Ранее власти Шри-Ланки связали серию терактов в стране с атакой на мечети в Новой Зеландии в марте этого года. Согласно предварительным результатам расследования, организаторы взрывов называли их местью за нападение в Крайстчёрче .

Восемь взрывов произошли на Шри-Ланке утром в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи. Террористы атаковали три церкви и три отеля. Еще два взрывных устройства были приведены в действие несколько часов спустя.

Власти Шри-Ланки возложили ответственность за взрывы на местную джихадистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". О своей ответственности также заявила террористическая группировка "Исламское государство".