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Салаты на Пасху: Топ-5 праздничных рецептов

  • 25.04.2019, 15:28
  • 2,720

Лучшие рецепты пасхальных салатов.

Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, пасхи, которыми разговляются после окончания 40-дневного Великого поста.

Сайт segodnya.ua выбрал несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Пасхальный салат из редиса с огурцами

Ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.

огурцы – 2 шт.

редис – 5 шт.

зеленый лук – 2 стебля

сметана или йогурт – 3-4 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

соль

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кружочками или кубиками.

Овощи и зелень помыть под проточной водой.

Редис и огурцы нарезать тонкими полукольцами, зеленый лук измельчить.

Смешать в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправить сметаной, смешанной с горчицей, посолить.

Аккуратно перемешать и подавать салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

Кобб салат

Ингредиенты:

Для салата:

салат романо – 100 г

авокадо – 1 шт.

бекон – 100 г

помидоры – 2 шт.

яйца – 2 шт.

куриное филе – 1 шт.

голубой сыр – 70 г

Для заправки:

белый винный уксус – 1-2 ст.л.

оливковое масло – 3 ст.л.

соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.

Салат вымыть и обсушить.

Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.

Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.

Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.

В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.

Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.

Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.

Салат "Оливье" пасхальный

Ингредиенты:

телятина – 500 г

картофель – 5 шт.

морковь – 3 шт.

яйца – 5 шт.

красный лук – 1 шт.

консервированный зеленый горошек – 1 банка

свежие огурцы – 3 шт.

зеленый лук – несколько стеблей

соль, молотый перец – по вкусу

домашний майонез – по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварить телятину в подсоленной воде. Остудить.

Отварить яйца, морковь и картофель. Остудить и почистить.

Нарезать мясо, яйца, морковь, картофель, огурцы и очищенный лук кубиками. Зеленый лук мелко порубить.

Смешать все ингредиенты.

Заправить салат домашним майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Вместо консервированного горошка вы можете использовать замороженный.

Салат из пекинской капусты, курицы и кукурузы

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 кочан

куриное филе – 1 шт.

яйца – 3 шт.

огурцы – 2 шт.

помидоры – 1-2 шт.

консервированная кукуруза – 1 маленькая баночка

майонез

соль

горчица

специи

Рецепт приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями, пожарить или запечь в духовке. Остудить и нарезать небольшими кусочками.

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать дольками или кубиками.

Пекинскую капусту тонко нашинковать. Жесткую нижнюю часть использовать не нужно.

Огурцы и помидоры произвольно нарезать.

Смешать все ингредиенты в салатнице, посолить и заправить майонезом, смешанным с горчицей.

Салат из тунца

Ингредиенты:

консервированный тунец кусочками – 1 банка

помидоры черри – 250 г

красный лук – 1 шт.

молодая сладкая морковь – 1 шт.

свежие огурцы – 2 шт.

молодой шпинат – маленький пучок

руккола – маленький пучок

базилик – несколько веточек

белый хлеб без корок – 3 ломтика

оливковое масло – 3 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Нарезать хлеб небольшими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки.

Зелень хорошо помыть и удалить стебли. Порвать руками в салатницу.

С помощью терки или овощечистки нарезать очищенные огурцы и морковь длинными пластами. Добавить их к зелени.

Затем добавить нарезанный тонкими полукольцами лук, разрезанные пополам помидоры черри и кусочки тунца.

Смешать в мисочке оливковое масло с лимонным соком, посолить и поперчить.

Полить салат заправкой и перемешать. Посыпать салат сухариками и подавать.


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