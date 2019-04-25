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Британские банки отказались вернуть режиму Мадуро 80 тонн золота

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  • 25.04.2019, 16:30
Фото с сайта goldom.ru

Международные активы передаются под контроль венесуэльской оппозиции.

Банки Великобритании отказались передать Венесуэле 80 тонн золота из запасов Боливийской республики, заявил начальник ГРУ Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

«Банки Великобритании отказываются возвращать 80 тонн венесуэльского золота», — цитирует Костюкова РИА Новости. Он добавил, что международные активы передаются под контроль венесуэльской оппозиции.

В конце января Банк Англии также отказал диктатору Николасу Мадуро в возвращении хранящихся в банке золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов. По данным СМИ, решение было принято по просьбе госсекретаря США Майкла Помпео и советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.


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