Британские банки отказались вернуть режиму Мадуро 80 тонн золота

Британские банки отказались вернуть режиму Мадуро 80 тонн золота3
- 25.04.2019, 16:30
Международные активы передаются под контроль венесуэльской оппозиции.
Банки Великобритании отказались передать Венесуэле 80 тонн золота из запасов Боливийской республики, заявил начальник ГРУ Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
«Банки Великобритании отказываются возвращать 80 тонн венесуэльского золота», — цитирует Костюкова РИА Новости. Он добавил, что международные активы передаются под контроль венесуэльской оппозиции.
В конце января Банк Англии также отказал диктатору Николасу Мадуро в возвращении хранящихся в банке золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов. По данным СМИ, решение было принято по просьбе госсекретаря США Майкла Помпео и советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.