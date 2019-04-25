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Ученые выяснили, когда в Амазонии появились первые древние люди

  • 25.04.2019, 17:44
Фото: José Capriles / PSU

Найдены следы зарождения развитой цивилизации.

Международная группа ученых выяснила, что люди поселились в юго-западной части Амазонии и начали развивать сельское хозяйство намного раньше, чем считалось. Об этом пишет lenta.ru cо ссылкой на Phys.org.

Исследователи провели раскопки на трех островах Исла-дель-Тесоро, Ла-Шакра и Сан-Пабло во время сезонного затопления саванн на севере Боливии. Поскольку эти острова являются возвышенностями и не уходят под воду, археологи предположили, что древние люди устраивали на них временные поселения в сезон продолжительных дождей.

Они обнаружили скелеты, которые были похоронены в определенных местах, что обычно характерно для развитых обществ, а не групп охотников-собирателей. Последние обычно оставляли тела своих соплеменников там, где они умерли. Новые данные свидетельствуют, что человек впервые поселился в регионе более 10 тысяч лет назад, в начале голоцена. До сих пор самые старые свидетельства жизни людей в этой части Амазонии датировались 2500 годами назад.

Несмотря на то что останки принадлежали охотникам-собирателям, эти племена истощили местные ресурсы, что вынудило их перейти к оседлому образу жизни и начать одомашнивание растений, включая сладкий картофель, маниок, арахис и перец чили.


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