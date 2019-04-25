В Могилеве повесилась 14-летняя лицеистка 6 25.04.2019, 18:25

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CК завел уголовное дело за доведение до самоубийства.

24 апреля в Могилеве покончила жизнь самоубийством учащаяся лицея №3, сообщает mogilev.online.

По предварительной информации, трагедия произошла дома у старшеклассницы.

Сегодня в лицее прошло общее собрание учащихся по этому поводу. Директор лицея Константин Григорович отказался комментировать журналистам это происшествие: "Идёт следствие, человека ещё не похоронили".

Следственный комитет завёл уголовное дело за доведение до самоубийства.