закрыть
25 апреля 2019, четверг, 21:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Могилеве повесилась 14-летняя лицеистка

6
  • 25.04.2019, 18:25
  • 3,786

CК завел уголовное дело за доведение до самоубийства.

24 апреля в Могилеве покончила жизнь самоубийством учащаяся лицея №3, сообщает mogilev.online.

По предварительной информации, трагедия произошла дома у старшеклассницы.

Сегодня в лицее прошло общее собрание учащихся по этому поводу. Директор лицея Константин Григорович отказался комментировать журналистам это происшествие: "Идёт следствие, человека ещё не похоронили".

Следственный комитет завёл уголовное дело за доведение до самоубийства.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников