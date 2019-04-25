Белорусские хоккеисты проиграли России в 1/4 финала юниорского ЧМ 22 25.04.2019, 19:26

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Россияне забросили белорусам шесть безответных шайб.

В матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира-2019 (U-18) сборная Беларуси пропустила шесть безответных шайб от команды России, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ (U-18) — РОССИЯ (U-18) — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

БЕЛАРУСЬ U-18: Зиновенко (Колосов — с 28.32); П.Денисов (А) — Паливко (А), Оксентюк — Усов — Буяльский; Козорез — Колячонок (К), Кузнецов — Пинчук — Демченко; Федоренчик — Седов, Онуфриюк — Кришталь — Антошков; Белов — Д.Мартынов — Пальчик; Волченков, Качеловский.

РОССИЯ U-18: Аскаров (Скотников); Буренов — Чистяков, Николаев — Подкользин — Амиров; Рогов — Кирпичников, Чинахов — Грицук — Спиридонов; Ващенко — Михамадулин, Грошев — Шешин — Хуснутдинов; Лихачев — Мингашов — Гущин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Николаев (Подкользин, Амиров, 16.16). 0:2 — Грицук (Спиридонов, 19.01 – бол.). 0:3 — Гущин (Лихачев, 23.08). 0:4 — Амиров (Лихачев, 24.49 - бол.). 0:5 — Чинахов (Кирпичников, 38.59). 0:6 — Спиридонов (Грицук, 56.04).