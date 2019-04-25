Как живет белорусский самородок, который говорит рифмой 1 25.04.2019, 20:01

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Анатолий Кисель

Анатолий Кисель – большой патриот Беларуси и преданный поклонник родного языка.

Программа «Вяскоўцы» на «Белсате» пришла в гости к искреннему белорусскому патриоту, философу, поэту и музыканту, который уже более 12 лет прикован к инвалидной коляске.

«Несу крест, данный с неба, только не обломать его нужно», – говорит о себе Анатолий Кисель из деревни Горки на Любанщине.

Хотя на его судьбу выпало немало трудностей, он не теряет оптимизма и чувства юмора. Анатолий пишет шутливые афоризмы, очень любит играть на гармошке, сам сочиняет и исполняет песни, придумывает стихи и даже в быту очень часто говорит рифмой.

Анатолий – большой патриот Беларуси и преданный поклонник родного языка. По его словам, белорусам следует помнить о собственной самобытности и о прекрасном даре – родном языке. «Неважно, кто живет на этой земле: грузин, армянин, русский, еврей… Вопрос в том, чтобы они радовались за этот уголок, что они живут здесь. Нужно, чтобы каждый человек считал Беларусь своим домом и ему не нужно второй, чем бы ни богатой», – подчеркивает сельский поэт и музыкант.