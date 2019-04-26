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Владимир Рубан выехал из Украины

  • 26.04.2019, 13:25
Владимир Рубан

Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра Офицерский корпус Владимир Рубан покинул территорию Украины

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее - 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрали", - отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 15 апреля Броварской суд Киевской области принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко.

Надежду Савченко обвиняют во взаимодействии с главарями боевиков "Л/ДНР", сговоре с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.


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