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Меню на Пасху 2019: небанальные рецепты салатов

  • 26.04.2019, 13:42

Салаты на Пасху обязательная составляющая меню на праздничный стол.

Уже в воскресенье, 28 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать Пасху – самый Великий и радостный праздник в церковном календаре, сообщает "Новое время".

Паска и крашанки – главное украшение Пасхального стола. Их дополняют многочисленные деликатесы – все, в чем верующие отказывали себе в период Великого поста. В Пасхальном меню точно есть самое разное мясо, рыба, сыры, колбасы, копчености. Но что же все-таки приготовить на Пасху, чтоб не мучиться от переедания и при этом вкусно поесть?

Салаты на Пасху обязательная составляющая меню на праздничный стол. Потому что пришла весна, хочется свежести и легкости. НВ Style представляет три интересных рецепта салатов от фуд-экспертов, которые смело можно приготовить на Пасху. Они точно внесут изюминку в ваши вкусовые предпочтения и займут место в домашней поваренной книге.

Салат с рукколой, мангольдом, цитрусовыми и творогом

Рецепт от Асмик Гаспарян, победительницы шестого сезона МастерШеф Украина

Ингредиенты:

руккола – 40 гр

мангольд – 40 гр

творог зернистый – 100 гр

«филе» апельсина – 18 долек

«филе» лайма – 10 долек

семечки подсолнечника жареные – 50 гр

оливки – 50 гр

креветки – по желанию

Для соуса:

соевый соус – 5 ст. л

оливковое масло – 3 ст л

горчица дижонская – 1 ч Л

сок апельсина – 2 ст л

молотый кориандр – 1 ч л

Как делать?

Смешать рукколу, мангольд и творог, добавить очищенные от кожуры и пленки дольки апельсина и лайма и перемешать. Затем добавить семечки, креветки отварные и очищенные, а также оливки без косточки. Приготовить соус из всех необходимых ингредиентов и полить им полученный салат.

Теплый салат с грибами, кукурузой и козьим сыром

Рецепт от американского шеф-повара Дэвида Пастернека

Теплый салат с грибами, кукурузой и козьим сыром

Ингредиенты:

руккола – 50 гр

оливковое масло – 5-7 ст л

веточки розмарина – 2 шт

грецкие орехи - 1/4 чашки

тушеные грибы лисички - 1/2 чашки

сливочное масло – 3 ст л

козий сыр – количество по желанию

соль

молотый черный перец

Нагреть в сковороде на слабом огне оливковое масло и розмарин, затем остудить, процедить и выбросить веточки розмарина. В большой сковороде разогреть две столовые ложки масла розмарина, слегка раздавить грецкие орехи в руке и добавить их вместе с тушеными грибами. Обжарить в течение 1 минуты, добавить кукурузу, перемешать и посыпать тертым козьим сыром. Приправить солью и перцем, и снять сковороду с огня. Смешать с листьями рукколы в миске для салата, посыпать оставшимся тертым козьим сыром и слегка полить маслом розмарина.

Салат с крабовыми палочками по-новому

Рецепт от победителя пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Украина на канале СТБ Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

филе хека - 200 г

сливки — 30 г

брынза — 30 г

белок яичный — 1 шт

помидор — 1 шт

лук крымский — 0.25 шт

кукуруза консервированная — 1.50 ст л

свекольный сок (свежий) - по вкусу

растительное масло - по вкусу

зелень петрушки - по вкусу

микс перцев - по вкусу

соль - по вкусу

Как делать?

Филе хека нарезаем крупными кусочками, добавляем сливки. Белки взбиваем в пышную пену. Соединяем взбитые белки с рыбой, перебиваем все на блендере до однородной консистенции, солим по вкусу.

Заворачиваем рыбную массу в два слоя пищевой пленки, края хорошо завязываем. Отвариваем рыбную «колбаску» в кипящей воде 10 минут. Смешиваем в миске нарезанный ломтиками помидор, рубленую зелень, кукурузу, измельченный лук. Крошим брынзу. Сбрызгиваем соком лайма/лимона.

Отваренную рыбную «колбаску» подкрашиваем свекольным соком и добавляем в салат (крошим ее на мелкие кусочки). Заправляем салат растительным маслом и перемешиваем.


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