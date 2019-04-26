Меню на Пасху 2019: небанальные рецепты салатов
- 26.04.2019, 13:42
Салаты на Пасху обязательная составляющая меню на праздничный стол.
Уже в воскресенье, 28 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать Пасху – самый Великий и радостный праздник в церковном календаре, сообщает "Новое время".
Паска и крашанки – главное украшение Пасхального стола. Их дополняют многочисленные деликатесы – все, в чем верующие отказывали себе в период Великого поста. В Пасхальном меню точно есть самое разное мясо, рыба, сыры, колбасы, копчености. Но что же все-таки приготовить на Пасху, чтоб не мучиться от переедания и при этом вкусно поесть?
Салаты на Пасху обязательная составляющая меню на праздничный стол. Потому что пришла весна, хочется свежести и легкости. НВ Style представляет три интересных рецепта салатов от фуд-экспертов, которые смело можно приготовить на Пасху. Они точно внесут изюминку в ваши вкусовые предпочтения и займут место в домашней поваренной книге.
Салат с рукколой, мангольдом, цитрусовыми и творогом
Рецепт от Асмик Гаспарян, победительницы шестого сезона МастерШеф Украина
Ингредиенты:
руккола – 40 гр
мангольд – 40 гр
творог зернистый – 100 гр
«филе» апельсина – 18 долек
«филе» лайма – 10 долек
семечки подсолнечника жареные – 50 гр
оливки – 50 гр
креветки – по желанию
Для соуса:
соевый соус – 5 ст. л
оливковое масло – 3 ст л
горчица дижонская – 1 ч Л
сок апельсина – 2 ст л
молотый кориандр – 1 ч л
Как делать?
Смешать рукколу, мангольд и творог, добавить очищенные от кожуры и пленки дольки апельсина и лайма и перемешать. Затем добавить семечки, креветки отварные и очищенные, а также оливки без косточки. Приготовить соус из всех необходимых ингредиентов и полить им полученный салат.
Теплый салат с грибами, кукурузой и козьим сыром
Рецепт от американского шеф-повара Дэвида Пастернека
Теплый салат с грибами, кукурузой и козьим сыром
Ингредиенты:
руккола – 50 гр
оливковое масло – 5-7 ст л
веточки розмарина – 2 шт
грецкие орехи - 1/4 чашки
тушеные грибы лисички - 1/2 чашки
сливочное масло – 3 ст л
козий сыр – количество по желанию
соль
молотый черный перец
Нагреть в сковороде на слабом огне оливковое масло и розмарин, затем остудить, процедить и выбросить веточки розмарина. В большой сковороде разогреть две столовые ложки масла розмарина, слегка раздавить грецкие орехи в руке и добавить их вместе с тушеными грибами. Обжарить в течение 1 минуты, добавить кукурузу, перемешать и посыпать тертым козьим сыром. Приправить солью и перцем, и снять сковороду с огня. Смешать с листьями рукколы в миске для салата, посыпать оставшимся тертым козьим сыром и слегка полить маслом розмарина.
Салат с крабовыми палочками по-новому
Рецепт от победителя пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Украина на канале СТБ Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
филе хека - 200 г
сливки — 30 г
брынза — 30 г
белок яичный — 1 шт
помидор — 1 шт
лук крымский — 0.25 шт
кукуруза консервированная — 1.50 ст л
свекольный сок (свежий) - по вкусу
растительное масло - по вкусу
зелень петрушки - по вкусу
микс перцев - по вкусу
соль - по вкусу
Как делать?
Филе хека нарезаем крупными кусочками, добавляем сливки. Белки взбиваем в пышную пену. Соединяем взбитые белки с рыбой, перебиваем все на блендере до однородной консистенции, солим по вкусу.
Заворачиваем рыбную массу в два слоя пищевой пленки, края хорошо завязываем. Отвариваем рыбную «колбаску» в кипящей воде 10 минут. Смешиваем в миске нарезанный ломтиками помидор, рубленую зелень, кукурузу, измельченный лук. Крошим брынзу. Сбрызгиваем соком лайма/лимона.
Отваренную рыбную «колбаску» подкрашиваем свекольным соком и добавляем в салат (крошим ее на мелкие кусочки). Заправляем салат растительным маслом и перемешиваем.