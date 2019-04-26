Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти 3 26.04.2019, 19:48

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ФОто: oilcapital.ru

Компания заявила, что узел слива, через который в «Дружбу» произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году.

Как рассказал РБК первый заместитель генерального директора «СамараТрансНефть-терминала» Антон Томилов, информация о том, что вброс хлороорганики в трубопровод «Дружба» произошел по ее вине, является некорректной. Таким образом, там прокомментировали заявление официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Томилов объяснил, что узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара-Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан 26 декабря 2017 года Городской Инновационно-лизинговой компании. Позже компания ООО «Нефтеперевалка» взяла в лизинг узел, а еще позднее — купила его, заявил РБК Томилов. » По сути он сейчас и эксплуатирует [узел], если в аренду не сдал кому-либо», — добавил в разговоре с Антон Томилов.

В компании «СамараТрансНефть-терминал» подчеркнули, что коммерческих отношений с ООО «Нефтеперевалка» у компании нет. «На текущий момент собственное подключение к трубопроводу АК «Транснефть» у Компании отсутствует», — заявили там.

«С понедельника на территории УСИКН проходят проверочные мероприятия. «СамаруТранснефть-терминал» к следственным действия никак не привлекали», — сказал Томилов. Узел слива находится через железную дорогу от завода «СамараТранснефть-Терминал», уточнил он.