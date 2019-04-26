Как 14-летний школьник учит магистрантов БГУ 3 26.04.2019, 21:58

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Школьник ассистирует преподавателю — своему отцу — на курсе «Технология блокчейн и ее приложения».

«Мы понимаем, что смарт-контракты — это сложно. Особенно для вас, только начинающих осваивать эту технологию», — дерзко заявляет Коля Корнилов сидящим в ряд взрослым парням (у некоторых — уже обручальные кольца на пальцах). Спрашиваете, ну и что? Поясним: семейные — студенты-магистранты Института бизнеса БГУ, а вот Коле всего 14 лет. Школьник ассистирует преподавателю — своему отцу Сергею Корнилову — на курсе «Технология блокчейн и ее приложения». Как так вышло? Tut.by поговорил с Колей и узнал (кстати, не только это).

«Сходил на пару хакатонов, потусовался»

— Ты уже приходил к нам в редакцию объяснять, что такое блокчейн. Теперь мы пришли к тебе: расскажи, как стать преподавателем в университете, если еще сам школу не окончил.

— После прошлого интервью я с интересом читал и злобные выпады в мой адрес. Понял, как к ним нужно относиться — с юмором. Также понял главное — блокчейн интересует многих людей, но нужно уметь объяснять им сложные вещи простым языком. Конечно, какие-то понятия блокчейна сейчас я объяснял бы уже по-другому: прибавилось знаний.

В БГУ просто искали преподавателей на экспериментальный курс по блокчейну, желающие могли дать свои предложения и составить программу занятий. У кого-то времени не было, кто-то обладал не совсем теми знаниями, ведь речь шла прежде всего о передаче практических навыков. Мы с папой решили поучаствовать в таком конкурсе, потому что для нас блокчейн — это интересно, это наши стартапы и наша работа. Вот выбор и пал на нас. Скажу сразу: участвовал не как сын, а как разработчик смарт-контрактов.

У нас в семье с этим очень строго, поэтому мы разделили задачи. Свою часть готовил уже самостоятельно. Раньше я уже выступал по блокчейну перед большими аудиториями, например на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси, но перед магистрантами — никогда. Было интересно попробовать! Понятно, что пришлось быть в качестве приглашенного спикера (нам это разрешили), потому что оформлять на работу меня как преподавателя без высшего образования все-таки нельзя.

Сегодня я в качестве примера рассказывал магистрантам о нашем проекте EventGuru — это система, позволяющая проводить и администрировать мероприятия с помощью блокчейна. Нам задавали много вопросов: значит, курс вызвал интерес у магистрантов, а технология имеет большие перспективы. Для меня главное, что магистранты за короткий срок сумели научиться разрабатывать смарт-контракты, пусть пока и простые. В этом и была моя основная задача.

— Но тебе 14! Когда ты успел вообще влиться в тему?

— Я начал заниматься чем-то таким «айтишным» два года назад, даже уже чуть больше. Надоел обычный образ жизни, захотелось чего-то нового. Тогда я пришел на пару хакатонов в ПВТ, еще без каких-либо знаний: просто что-то посмотреть. Посмотрел! Понравилось, захотелось углубиться в IT, во все это движение. Сходил еще на другие стартап-площадки, потусовался, поучаствовал в конкурсах. Дальше посмотрел в интернете, куда и как двигаться. Я еще мало чего понимал, но было очень интересно. Прошел курс в TeenGuru с менторами, там очень хорошая атмосфера: поразило, что, в отличие от школы, можно было свободно спрашивать спикера о том, что непонятно, обсуждать тему, спорить и дискутировать. Во время этих занятий у меня уже стали появляться какие-то идеи проектов — так родился Beat-Buy.

Но я не мог придумать, как безопасно и быстро совершать денежные операции. Делать систему закрытой показалось глупым, это вызовет недоверие. В итоге сам дошел до мысли, что информацию о транзакциях нужно хранить так, чтобы все было прозрачно и в случае чего она не потерялась. Плюс важно было, чтобы эти ценные данные никто не мог исказить. После этого раннего своего проекта удалось принять участие уже в серьезных стартапах, в составе команд. Сейчас мы профессиональной командой «пилим» проект Credit Chain — как раз для нашей цифровой экономики, уже получили несколько призов на международных хакатонах, я там отвечаю за блокчейн-разработку и стартовый фронтенд.

— То есть ты дошел до необходимости придумать блокчейн, если бы его еще не было?

— Ну, вообще, в 2017 году эта тема была настолько популярна, что я просто наткнулся на статью о блокчейне. Потом прочитал много другой информации, выслушал советы отца, все сопоставил и сделал вывод: кажется, это то, что нужно. Система открытая, взломать почти невозможно, с ней открываются новые возможности в бизнес-проекте. Для начала я нашел блокчейн-сообщество в Минске. На одном из митапов по этой технологии набрался смелости и выступил перед взрослыми дядьками (запомнилось, что часть из них были с бородами) с коротким сообщением о своем проекте. Мне помогли советами.

Потом я отправил мотивационное письмо в серьезную блокчейн-школу Imaguru, был большой конкурс на место, но меня в виде исключения приняли, там я и получил первое серьезное образование. Было очень круто! На вечерних занятиях профессионалы учили нас очень многому. Представьте воркшоп: с подключенными к ноутбукам платами-ардуинками мы самостоятельно разрабатываем смарт-контракт между двумя роботами! А это будущее нас и ждет.

«Когда прошел хайп по криптовалютам, нам стало спокойнее»

— За два года ты научился оперировать очень сложными терминами, хотя некоторые люди повзрослее тебя не могут в них «въехать». В чем секрет?

— Я понимаю, что за этим будущее. И в целом мне эта тема кажется интересной, в отличие от каких-то классических технологий. Это даже что-то вроде игры — консенсус в блокчейне: все должны приходить к согласию, искать экономические способы сделать так, чтобы кто-то один не обрушил систему. В нашей теме есть много вопросов новой цифровой экономики, в которых мне нравится разбираться. Это так называемая токеномика.

Нужно много и упорно заниматься самообразованием. Для моих сверстников совет простой: вместо игр (я тоже этим увлекался) попробуйте освоить какой-нибудь язык программирования, что-нибудь напишите сами. Например, ту же игру придумайте сами. Вас это так увлечет, что незаметно станете кодером и профессию заодно получите.

— В итоге ты работаешь в основном с людьми, которые гораздо старше тебя. Это ощущается?

— Как-то так получилось, что я комфортно себя чувствую во взрослой компании, потому что обладаю знаниями, которые помогают с ними вместе работать. Мы говорим на одном языке — сленге кодеров. Может, помогает мой рост 185 сантиметров? Но мне до сих пор нравится общаться и проводить время со своими сверстниками! У меня есть друзья моего возраста. Они не из школы, а из разных кругов общения, из того же TeenGuru, например.

— Родители, наверное, рады, что у тебя все получается?

— В первую очередь они рады, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Это очень важно, когда родители поддерживают наши увлечения, замечают успехи.

Сейчас, когда прошел хайп по криптовалютам и они подсели, нам, блокчейн-энтузиастам, стало спокойнее. Раньше технология всем казалась очень простой. Это был способ быстро «поднять деньги», не завися ни от государства, ни от чего другого. Появились проекты, в которых людей и инвесторов просто обманывали! Но за это время все успокоились и поумнели: спали розовые очки, стало возможно заниматься серьезным делом, разработкой настоящих проектов. Ведь блокчейн не для обогащения, он не ограничивается криптовалютами — это всего лишь часть того, что может предложить технология для реальной экономики.

В этом году команде нашего стартапа Credit Chain дали возможность работать в бесплатном коворкинге в Парке высоких технологий. Правда, мне тяжело туда каждый раз проходить с командой, опять-таки из-за возрастных ограничений. Собираюсь обратиться к руководству ПВТ с просьбой о выдаче мне такого разрешения, и не только для меня, а для всех моих сверстников. У нас же IT-страна?

«Из-за того, что я не хожу в школу, не стал асоциальным. Наоборот»

— Кроме IT тебя что-то увлекает? Книги, фильмы…

— Я пишу электронную музыку — это мое главное увлечение. Хожу в бассейн, летом очень люблю гонять в футбол. Люблю смотреть новые фильмы в кино, особенно в компании.

— Сам что слушаешь? Что-нибудь популярное вроде Grimes?

— Мне больше нравится лоу-файная музыка, если честно. Или еще одна крайность — trap-метал, например. Конкретные группы называть не буду. Есть, конечно, очень оригинальные представители этих жанров, но в целом, если взять тот же лоу-фай, он более спокойный. Удобно: поставил — и сидишь, работаешь под нее или отдыхаешь.

Слева — Сергей Корнилов, папа Коли

— Как ты проводишь свободное время? Хотя лучше спросить так: оно у тебя вообще есть? Ты ведь еще и на домашнем обучении.

— Конечно есть. Особенно в начале четверти и в начале работы над новым проектом. Потом время начинает бежать стремительно, особенно когда аттестации все ближе. Я ведь сдаю предметы в школе, как студент экзамены в сессию. А так — гуляю с друзьями по нашим любимым местам. У меня нет такого, что из-за домашнего обучения я стал каким-то асоциальным. Скорее наоборот: у меня расширился круг общения. Есть чем заняться! Мне даже жаль своих одноклассников, которых я иногда встречаю. Они очень загружены школьной учебой и не могут распоряжаться своим временем, я уже и не говорю про серьезные увлечения. Мне кажется, что это главная проблема нашей школы: она не дает возможности развиваться самостоятельно.

— Преподаватели, которым ты сдаешь школьную программу, в курсе, чем ты занимаешься? Как это влияет на отношение к тебе?

— Кто-то знает. Например, историца один раз спрашивала: «Ты что, майнингом занимаешься на балконе?» Остальным все равно. Ко мне учителя стали придираться больше, потому что я не вписываюсь в их правила. Как только я перешел на индивидуальную систему образования, сначала оценки стали лучше, чем раньше в школе. Это сильно ударило по учительскому самолюбию. Выходит, школа вообще не нужна? На самом деле я так не считаю, просто у меня не получается все это совмещать.

Ко мне стали применять особые методы и приемы. Хотел бы я посмотреть на отличников, которые бы сдавали аттестации по предметам, как сдаю их я. Постепенно за два года учителя такими методами отбили всю мотивацию хорошо учиться по их предметам. Вообще, наше школьное образование нужно менять. Вот пример. Я свободно читаю по-английски, изучаю постоянно всю документацию по программированию без словаря, выступал на английском не раз на международных мероприятиях и хакатонах, общаюсь свободно с зарубежными программистами, у меня неплохой уровень тестирования — C1. А по языку в школе у меня оценка «6». Да, я не очень знаю сложную грамматику, нужно работать над произношением… Я обязательно этим займусь, но я языком уже владею практически, а многие, окончив школу с хорошими оценками, — нет.

Про информатику вообще смешно: у меня «семерка», а я знаю несколько современных языков программирования, работаю в серьезных проектах. Информатика у нас 20-летней давности — с языками, на которых уже никто не пишет, и с программами, на которых уже никто не работает. Все просто нужно бездумно заучивать наизусть и тыкать по клаве. Как же мы тогда построим цифровую экономику? В то же время знаю в других школах учителей-энтузиастов, которые дают что-то новое, ведут факультативы, чтобы дать школьникам современные знания. В моей школе это не так.

— Как тебе удалось перейти на домашнее обучение?

— Есть два варианта: по здоровью и по одаренности. По здоровью допускают к обучению дома определенным критериям — там придраться не к чему. А вот по одаренности придираются сильно. Я по этой схеме и переводился.

— Ок, как доказать, что ты одарен?

— Смотря какой директор. Моя директор противилась, потому что, на ее взгляд, одаренность — это танцы, песни и другая самодеятельность. Папа носил по инстанциям полгода толстую папку с моими грамотами и достижениями. Я раньше побеждал и отмечался в разных конкурсах и мероприятиях по истории, математике, белорусскому языку, везде спрашивали: ну и что? А вы докажите, что он одарен! В общем, просто в итоге мы смогли добиться своего.

— Что из предметов тебя интересует?

— Физика. У нас в школе очень знающий, строгий, но справедливый учитель физики. Я его очень уважаю. Он всегда может толково объяснить непонятные мне самому моменты. Многое мне объясняют и родители. С репетиторами я не занимаюсь. Все можно найти в интернете, было бы желание.

«Специалист, которому интересно, копает в другую сторону»

— Если уж говорить о пользе: ты что-то зарабатываешь на своих проектах или пока нет? Тебе вообще интересна денежная составляющая?

— Денежная составляющая всегда интересна! Но пока я зарабатываю периодически, выполняя разовые заказы: пишу для проектов смарт-контракты. Для меня сейчас это — больше опыт. С работой у нас так получается: вроде IT-бренды поддерживают молодых, инвестируют в образовательные мероприятия, зовут на работу, но на практике… Я обращался в несколько крупных компаний, чтобы уже устроиться на работу по специальности. По квалификации к вакансии я проходил, но по возрасту отказывали. Хотя по закону я уже работать могу, просто определенное количество часов в день, с разрешения родителей.

Выходит, что летом или по вечерам, в свободное от учебы время, подростки могут работать на стройке или в зоопарке, расклеивать объявления (я таких ребят очень уважаю), а умом и знаниями им зарабатывать нельзя — никто не берет. Такое поведение наших компаний мне непонятно. Хотелось бы поднять через вас эту проблему. Если ее сейчас не решить, многие из нас просто начнут искать работу за рубежом.

— Как насчет «вышки»: собираешься поступать куда-то или тебе это не нужно?

— Почему? Мне интересно. Есть несколько вариантов, куда я бы поступал, но еще точно не знаю. Пока я об этом не особо задумываюсь. В целом хотел бы получить экономическое образование: сейчас я скорее технарь, а хотелось бы чего-то больше связанного с мировой экономикой и трендами развития.

— Вот ты энтузиаст. А как ты относишься к ребятам, которые поступают на программиста, потому что это денежно?

— Всегда лучшим будет специалист, которому интересно, потому что он копает как бы в другую сторону. Тот, кто просто пошел на программиста, выучит технологии, которые на слуху, чтобы быстро устроиться на работу. Интересующийся залезет глубже и станет хорошим специалистом в конкретной области. Чаще всего то, что интересно, не бывает чем-то широким, люди концентрируются на одной сфере. Как я на блокчейне.

— А девочки замечают твои успехи?

— Девочки… Я бы не сказал, что их отношение как-то поменялось. Общаюсь со своими знакомыми. Но на шею мне никто не вешается (улыбается).