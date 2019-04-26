В эвакуированный в Минске дом разрешили вернуться жителям 2 26.04.2019, 22:21

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Фото: TUT.BY

Специалисты укрепляли строительные конструкции, поскольку в монолитной колонне появились трещины.

В пятницу после 20-ти часов в эвакуированный в Минске по Широкой улице многоэтажный дом разрешили вернуться его жителям, передает euroradio.fm.

На месте присутствовал глава Советского района столицы.

Специалисты с 15-ти часов укрепляли строительные конструкции, поскольку в монолитной колонне появились трещины.

Люди говорили, что боятся обвала здания.

Трудно поверить, но этот проблемный дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году.