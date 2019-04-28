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Военные и демонстранты в Судане договорились об общем правительстве

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  • 28.04.2019, 10:52
ФОто: getty images

В переходный совет, заменивший свергнутого диктатора, войдут гражданские лица.

Военные власти Судана и участники массовых протестов в субботу, 27 апреля, договорились создать общий правительственный совет, в который, помимо военнослужащих, войдут представители гражданского населения. Детали его формирования предстоит обсудить на дальнейших переговорах, отмечает агентство AFP со ссылкой на демонстрантов, сообщает dw.com.

24 апреля военные и демонстранты пришли к соглашению по большинству требований протестующих. В тот же день трое членов военного совета, свергнувшего президента Омара аль-Башира, покинули свои посты.

Свергнутый диктатор - в тюрьме для особо опасных преступников

Военные захватили власть в Судане 11 апреля. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца и переходный период на два года. Свергнутый президент Омар аль-Башир сначала находился под домашним арестом, однако через несколько дней был переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны.

На следующий день в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. Через несколько дней лидеры массовых протестов в Судане прекратили переговоры с военными властями, считая их продолжением режима аль-Башира. Десятки тысяч протестующих продолжили акцию в столице.

Массовые протесты против Омара аль-Башира начались в декабре 2018 года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре их гнев оказался направлен на авторитарно правящего президента. В феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допустить новых демонстраций.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате путча. Международный уголовный суд в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Военные власти Судана заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить аль-Башира на родине.


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