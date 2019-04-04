Союз белорусских писателей: Власть продолжает борьбу с национальной памятью
- 4.04.2019, 17:47
Писатели выступили в защиту народного мемориала в Куропатах.
Заявление Союз белорусских писателей опубликовал в «Фейсбуке»:
- Секретариат общественного объединения «Союз белорусских писателей» выражает возмущение в связи со сносом крестов на территории народного мемориала «Куропаты».
Вместо надлежащего чествования места массовых расстрелов власть продолжает борьбу с национальной памятью и создает почву для конфронтации.
Напомним, что сегодня власти снесли кресты по периметру Куропат.
Позде в урочище задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова. Также пятеро милиционеров и людей в штатском брутально задержали активистку Нину Багинскую.