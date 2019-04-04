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Союз белорусских писателей: Власть продолжает борьбу с национальной памятью

  • 4.04.2019, 17:47

Писатели выступили в защиту народного мемориала в Куропатах.

Заявление Союз белорусских писателей опубликовал в «Фейсбуке»:

- Секретариат общественного объединения «Союз белорусских писателей» выражает возмущение в связи со сносом крестов на территории народного мемориала «Куропаты».

Вместо надлежащего чествования места массовых расстрелов власть продолжает борьбу с национальной памятью и создает почву для конфронтации.

Напомним, что сегодня власти снесли кресты по периметру Куропат.

Позде в урочище задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова. Также пятеро милиционеров и людей в штатском брутально задержали активистку Нину Багинскую.


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