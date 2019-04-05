Первый израильский луноход вышел на орбиту Луны

Первый израильский луноход вышел на орбиту Луны2
- 5.04.2019, 9:04
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Название аппарата в переводе с иврита означает «в начале».
Первый израильский лунный зонд Beresheet успешно совершил важный маневр на пути к посадке на Луну, выйдя на орбиту спутника Земли. Об этом сообщается в аккаунте миссии в Twitter, передает dw.com.
Ожидается, что Beresheet сядет на поверхность Луны 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством после США, России и Китая, посадившим аппарат на Луну. Кроме того, в случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории частным аппаратом, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Проектом занимается некоммерческая организация SpaceIL. Лунный зонд должен изучить магнитное поле спутника Земли, а также установить на его поверхности израильский флаг.
Beresheet был запущен 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.
Moon capture! 🇮🇱— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 4 апреля 2019 г.
Critical lunar orbit capture took place successfully. #Beresheet is now entering an elliptical course around the #moon, as we get closer to the historical landing #11.4.📷 Eliran Avital #Israeltothemoon @ILSpaceAgency #spaceil pic.twitter.com/1dYEezTrS8