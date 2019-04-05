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Первый израильский луноход вышел на орбиту Луны

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  • 5.04.2019, 9:04
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Фото: AP

Название аппарата в переводе с иврита означает «в начале».

Первый израильский лунный зонд Beresheet успешно совершил важный маневр на пути к посадке на Луну, выйдя на орбиту спутника Земли. Об этом сообщается в аккаунте миссии в Twitter, передает dw.com.

Ожидается, что Beresheet сядет на поверхность Луны 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством после США, России и Китая, посадившим аппарат на Луну. Кроме того, в случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории частным аппаратом, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Проектом занимается некоммерческая организация SpaceIL. Лунный зонд должен изучить магнитное поле спутника Земли, а также установить на его поверхности израильский флаг.

Beresheet был запущен 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.


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