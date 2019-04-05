Юрий Бутусов: Главный вопрос дебатов между Зеленским и Порошенко - война с Россией 5.04.2019, 20:13

КОЛЛАЖ: РБК-УКРАИНА

Все остальные вопросы отошли на второй план.

Россия продолжает войну и фронт везде. Этим вызовам необходимо дать оценку. Именно вопрос жизни наших граждан, наших воинов, безопасности нашей страны должен обсуждаться, прежде всего, и свою позицию кандидаты должны озвучить до дебатов, чтобы мы обсуждали то, что у нас у всех на руках.

Об этом заявил главред сensor.net Юрий Бутусов в своем видеоблоге.

Главный вопрос дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, на мой взгляд, это война. Война с Россией. Все остальные вопросы отошли на второй план. А этот является ключевым, чтобы определить взгляды, перспективы будущего нашей страны. Зеленский должен показать, что он может конкурировать с личностью масштаба Президента. Порошенко должен показать, что виденье есть только у него.

Главный приз – симпатии колеблющихся избирателей и явка во втором туре. У Зеленского есть преимущество, его сторонники знают, что он новичок в политике – от него много не ждут. Но у него быстрая реакция и он может удивить. Преимущество Порошенко - он действительно глубоко разбирается в оборонной теме. Он многое может сказать. У него тоже есть хорошая реакция, и ему тоже есть чем ответить. Многие определились до первого тура со своими симпатиями, но для страны важно, чтобы дебаты состоялись и чтобы мы узнали смыслы и узнали программы.

Дебаты должны касаться заранее определенных проблем. Проблемы перед нами – мы видим их каждый день. 2 апреля на фронте погибли украинские воины – Яна Червона и Александр Милютин. 4 апреля в Киеве засланный российскими спецслужбами диверсант предпринял попытку взорвать офицера Главного разведывательного управления Минобороны, который принимал активное участие в событиях на Донбассе. Такие теракты были ранее в 2016-м, погиб командир спецназа ГУР МО Максим Шаповал. Война рядом. Фронт проходит не только на Донбассе, но иногда и здесь – на улицах украинской столицы. Диверсант имел паспорт гражданина Кыргызстана.

Россия продолжает войну и фронт везде. Этим вызовам необходимо дать оценку. Убежден, что именно вопрос жизни наших граждан, наших воинов, безопасности нашей страны должен обсуждаться, прежде всего, и свою позицию кандидаты должны озвучить до дебатов, чтобы мы обсуждали то, что у нас у всех на руках, что у нас перед глазами. Какой будет реформа сил обороны безопасности? Особенно это вопрос важен для Владимира Зеленского, но не менее важен для Петра Порошенко. Армия, спецслужбы, правоохранительные органы – все мы должны понимать – каким образом, в ходе возможной смены власти, в ходе избирательного года, мы сможем обеспечить безопасность нашего государства – это наше будущее.

Только армия, только наши спецслужбы, только силы обороны могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Только так мы сможем добиться освобождения оккупированных территорий. Тогда война для России станет дорогой. Когда повторится афганский сценарий и количество гробов, количество средств, которые Кремль тратит на войну, станет превышать их политические риски. Только тогда усилия дипломатов обретут действительно правильное воплощение в мирных соглашениях. Только тогда можно будет говорить о миротворцах. Поэтому главный вопрос дебатов – война. И мы должны знать, с чем на эти дебаты выходят Зеленский и Порошенко. Надеюсь, эта информация до них дойдет. Надеюсь, мы увидим содержание, а не слова вокруг тех тем, которые являются для нас ключевыми.