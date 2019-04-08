Новые правила техосмотра: власти испугались общественного резонанса 16 8.04.2019, 8:44

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Почему не подписывается указ об изменении платежей за участие в дорожном движении?

Решение повременить с указом об изменении платежей за участие в дорожном движении позволит еще раз взвесить все плюсы и минусы. Такое мнение в эфире ОНТ высказал председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак, сообщает БелТА.

Ранее предполагалось, что указ может заработать с 1 апреля. «Решение до сих пор не принято. Наверное, это связано с резонансом в обществе, который вызвал проект. Думаю, это оправданно, чтобы взвесить еще раз все плюсы и минусы и принять действительно компромиссное решение», — считает «депутат».

Как сообщалось, проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен на рассмотрение в администрацию Лукашенко. Основные подходы, предложенные Минфином и одобренные правительством, — отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам, то есть непосредственно в тот период, когда собственник пользуется транспортным средством.

Проект указа, который выносился на общественное обсуждение, предполагал, что вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении с физлиц вводится плата за участие в дорожном движении. Ставки платы установят в базовых величинах, они будут зависеть от вида транспорта. Предусмотрены также новые сроки оплаты и скидки, фотофиксация нарушений.