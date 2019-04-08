«Думали, будет сотня — а их уже 300» 1 8.04.2019, 20:33

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Иллюстрационное фото

Около маленьких Озер под Гродно живет большое стадо зубров.

В маленьких Озерах неподалеку от Гродно местные давно привыкли к здешней достопримечательности — стаду зубров, которое проживает в окрестных лесах. «Дзе мы, а дзе тыя зубры!» — говорят местные. Короли белорусских лесов появились здесь 20 лет назад. Tut.by посмотрел, как живут зубры на вольном выпасе и узнал, почему водители, проезжающие по «озерным» дорогам, каждый раз напрягаются.

В 1998 году благодаря государственной программе в Озеры привезли 18 зубров из Беловежской пущи. Тогда планировали, что микропопуляция приживется и даст рост. Предполагалось, что на 11 тысячах га со временем должно будет жить примерно 100 животных. А вышло так, что их на данный момент уже 300 голов. Зубры в озерских лесах, видимо, очень хорошо себя чувствуют. А еще о них заботятся работники местного СПК, на балансе которого и находятся животные.

«Сегодня нам повезло увидеть зубров»

Здешнее стадо является третьей по количеству животных микропопуляцией зубров после Беловежской Пущи и еще одного активно развивающегося стада из Осиповичского района. Там живет более 400 зубров.

Интересно, что все зубры, которые живут на территории Беларуси, происходят всего от 12 особей, которые в начале XX века обитали в зоопарках и заповедниках. Ведь последний зубр в дикой природе был убит в Беловежской Пуще в 1921 году. После этого была проведена большая работа по восстановлению популяции. Однако генетическое разнообразие королей белорусских лесов оставляет желать лучшего и является одной из главных угроз для долгосрочного сохранения вида.

Обо всем этом мы разговариваем с председателем СПК «Озеры» Александром Шишко, пока едем на одно из полей, где утром вроде бы наблюдали стадо зубров — и еще есть шанс их застать.

Александр Шишко

Нас предупреждают, что обычно зубры выходят на окраину леса на рассвете — таков их жизненный ритм. Днем на полях встретить величественных животных можно лишь изредка.

Однако нам повезло. Еще издалека на опушке леса замечаем темные фигуры. Насколько возможно, приближаемся к ним. Мы настороженно смотрим на животных, а они — на нас. Почувствовав опасность, зубры становятся перед нами в ряд. Александр Шишко объясняет: это позиция защиты, так старшие защищают молодняк. Взрослые стоят неподвижно, молодые — очень активны и, кажется, совсем не замечают людей. Телята, как и подобает детям, играют: носятся по полю, взрывая землю копытами.

Немного постояв, все стадо срывается с места, поднимая пыль копытами. Несмотря на габариты, очень быстро и шустро все животные скрываются в лесу. Вот и все. Наше знакомство продолжалось всего минут 10.

— Почему бы здесь не организовывать регулярные фотосафари?

— Сегодня нам повезло увидеть зубров. Однако так случается не всегда. И вот, например, приедет турист и никого не увидит. Что тогда ему делать? А нам — нести ответственность за обманутые ожидания? — говорит Александр Шишко.

Взрослый зубр съедает около 60 килограммов корма в день

Зубры, хоть и живут на воле, но столоваться приходят на специальные подкормочные базы. За прошлый год СПК «Озеры» потратил на корм им около 24 тысячи рублей. Животные едят кукурузный силос, соль, яблоки, сено, капустные листья. Взрослая особь съедает порядка 60 килограммов в день!

— Белорусские биологи задаются вопросом, смогут ли зубры выжить самостоятельно, без помощи человека. Но это пока теоретические разговоры. На практике мы продолжаем поставлять продовольствие для наших зубров, — говорит Александр Шишко.

В этом году прирост в стаде — 42 теленка. Для примера: в 2010 году около Озер родилось всего 10 зубрят, а в 2011 — около 20.

Естественно, зубры, которых становится все больше, осваивают новые территории. В 2016 году они даже пытались «эмигрировать» в Литву: тогда литовские пограничники увидели на границе группу из 14 особей. Мигрируют животные и по окрестным лесам. Так, водители замечают небольшие стада даже в районе деревни Казимировка, что несколько в отдалении от Озер.

Гродненских зубров стали расселять. Например, их отправляли на новое место жительства в Витебскую область, а также в Мостовский и Дятловский районы Гродненской области. Живут гродненские зубры и в России.

Когда-то на зубров охотились члены царской семьи, а позже — секретари ЦК КПСС. Особенно это дело любил Никита Хрущев. Сейчас на зубров также можно поохотиться, однако удовольствие это дорогое. Стоимость лицензии на отстрел — до 22 тысяч белорусских рублей. В СПК «Озеры» говорят, что две прошлогодние путевки на отстрел зубров так и остались незакрытыми. Охотиться, кстати, можно только на тех животных, которые выбракованы.

Зубры стали чаще выходить на дорогу

Озерские зубры в последнее время стали чаще попадать в сводки ДТП: только за последние месяцы было зафиксировано 4 случая столкновения животных с машинами.

В СПК «Озеры» говорят, что не нужно эту ситуацию драматизировать.

— Да, зубры здесь живут и могут выйти, в том числе и на дорогу, но внимательный водитель, который соблюдает здесь скоростные ограничения — а на «зуброопасных» участках это не более 70 км/ч, — вполне может избежать столкновения с вышедшим на дорогу животным, — уверен Александр Шишко.

Напомним, первая авария с участием зубров на участке около Озер произошла в январе прошлого года. Тогда машина гродненцев Светланы и Ивана поздно вечером 14 января на 18-м километре дороги Гродно — Озеры — Острино сбила зубра. Три больших животных неожиданно вышли на проезжую часть. Двое убежали, а один, испугавшись света автомобиля, просто замер на месте. Столкновения избежать не удалось.

Хозяйство, по словам руководителя, ни разу не взыскивало с водителей компенсацию за погибших в ДТП зубров: «И не будем. Животное, конечно, жаль, но и водители понесли ущерб. И слава Богу, что люди в этих авариях остались живы».

Специалисты СПК говорят, что даже если бы популяция около Озер была меньше, столкновений пропорционально меньше бы не становилось.

— Понимаете, это дикие животные. Они не живут в загоне, они полностью на свободном выпасе, — говорит Александр Шишко.

На участке, где зубры могут выйти на проезжую часть, сейчас стоят предупредительные знаки

В облисполкоме также рассматривали возможность поставить ограждение вдоль полей и лесов около дороги — но, говорит Шишко, пока пришли к выводу, что это нецелесообразно. В самом же СПК пересматривают расположение полей: специалисты предполагают, что зубры выходят к дороге именно потому, что неподалеку — поля с озимыми. Подкормочные поля хозяйства тоже планируют перенести подальше от дороги.

— Недавно появилась информация, что зубры нанесли большой ущерб полям других хозяйств… Проще говоря, съели и вытоптали часть озимых.

— Сейчас специальная комиссия разбирается в этой ситуации, но ущерб там не будет очень большим, если это все-таки были зубры. А так, если они и портят какие-то посевы, то исключительно наши. За зубрами четко следят наши егери.

Кстати, около Беловежской Пущи, где также живет самое большое стадо белорусских зубров, с 2011 года на дорогах при столкновении с автомобилями погибли 5 краснокнижных зубров. Одна из самых опасных для животных здесь — дорога Р98 Песчатка — Свислочь, так называемая обходная вокруг Беловежской Пущи.