Венесуэла привела Путина к полному банкротству 1 Александр Кушнарь

1.05.2019, 16:36

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Рациональность, как можно было уже давно заметить – это не самая сильная сторона путинской администрации.

Средства у администрации Мадуро заканчиваются, и Россия, не желающая терять свои многомиллиардные инвестиции в режим, сейчас остается единственной силой, которая не дает окончательно опустеть венесуэльской казне. Именно благодаря Москве у Каракаса еще есть возможность обменивать свою нефть на деньги. Весь экспортный доход, естественно, уходит на содержание силовиков, которые сейчас охраняют режим. Стоять возле правительственных зданий эти псы будут ровно до тех пор, пока у них есть возможность получать валюту и сберегать ее в безопасных финансовых оазисах. В Москве это прекрасно понимают, поэтому будут любой ценой помогать Мадуро обходить санкции.

Россия, разумеется, действует себе в убыток: вложенный в Мадуро капитал уже не вернуть, и дальнейшие расходы на содержание его режима будут лишь увеличивать общую сумму российских потерь. Но рациональность, как можно было уже давно заметить – это не самая сильная сторона путинской администрации. С другой стороны, такая настойчивость может удерживать Мадуро у власти неопределенно длительное время – от нескольких месяцев до нескольких лет.

В этом смысле заявление Помпео о том, что Кремль отговорил накануне Мадуро от бегства из страны, не должна удивлять: в России понимают, что при таком исходе потеряют все прямо сейчас. Вопрос только в том, что собирается делать Москва после того, как Мадуро – рано или поздно, сейчас или через несколько лет – все же покинет свой пост. Понимают ли в Москве, что теперь, когда ее отношения с Венесуэлой и всем западным полушарием испорчены на долгие годы и десятилетия, у нее в принципе нет никаких возможностей ни сохранять политическое влияние в регионе, ни вести там бизнес, ни сохранять элементарные доверительные отношения со странами Латинской Америки, которые до недавнего времени придерживались нейтралитета в отношении РФ?

Неспособность просчитать ситуацию хотя бы на два хода вперед в очередной раз привела Путина к полному стратегическому банкротству, как уже не раз случалось в других регионах – Украине, Грузии, Сирии. «Украл, выпил, сел». Хапнуть сейчас – а дальше хоть трава не расти. Так они и живут. У Путина нет никакого представления о геополитике. Геополитика – это долгосрочное проектирование. Путин же мыслит категориями нескольких месяцев, и от судьбы Мадуро российского президента спасает только наличие ядерного оружия.

Александр Кушнарь, inforesist.org