Удар Виктории Азаренко претендует на звание лучшего по итогам апреля 5 10.05.2019, 9:59

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ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Список теннисисток огласил официальный сайт ВTA.

Белоруска Виктория Азаренко претендует на награду в номинации "Удар апреля 2019 года". Список теннисисток огласил официальный сайт ВTA, сообщает pressball.by.

Награду также могут получить бельгийка Кирстен Флипкенс, немки Ангелика Кербер и Андреа Петкович, а также Ига Свентек из Польши.

Проголосовать за один из ударов можно на официальном сайте ВTA-тура.

По итогам января лучшим был признан удар Се Шувэй (Окленд), в феврале первое место занял момент с участием румынки Симоны Халеп (Дубай), в феврале — удар Флипкенс в Индиан-Уэллсе.