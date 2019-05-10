Андрей Сидоренко: Захарову руку не пожму 10.05.2019, 21:44

Андрей Сидоренко

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал о конфликте с рулевым «Юности».

Об этом Андрей Сидоренко рассказал в интервью корреспондентам tut.by Юрию Михалевичу и Кириллу Клименкову.

- О сложных отношениях с Михаилом Захаровым вас регулярно спрашивали начиная с июля 2018 года, когда вы заступили на пост главкома сборной. Вы уходили от конфронтации, Захаров не последовал примеру.

- Понимал, что это за человек и тренер, но сдерживал себя. Здоровался с ним, старался вести себя профессионально и этично. Он же дает всем оценку! В 2006 году сборная под его началом проиграла олимпийскую квалификацию. Я туда ездил вместе с командой Польши и прекрасно помню, что и как.

- В чем причина выпадов Захарова в ваш адрес: в личной неприязни либо в том, что он видит угрозу в ком-то, как вы?

- Скорее всего, в человеке буйствует зависть.

У меня на телефоне есть классная фотка. Хотите взглянуть?

- Еще бы.

Фото: tut.by

- Тут мы с человеком, которого я вытащил из-за океана и которому дал дорогу в жизнь. Год? 1993-й, если не ошибаюсь. Мы выиграли чемпионат мира в группе С1 и поднялись в следующий по силе дивизион. Форма, как видите, еще с "Погоней".

- Михал Михалыч обнимает вас как лучшего друга.

- В том-то и дело.

- Когда в следующий раз вы увидите Захарова, пожмете ли ему руку?

- Нет. Человек занял свою нишу: это не то, то не то. Доходит до того, что министр спорта не купил ковер в раздевалку "Юности" в "Чижовка-Арене". Мы в "Динамо" не остались равнодушны, стали собирать пожертвования: кто рубль дал, кто — два. Не дай Бог он придумает, что министр спорта должен поставить ему бюст народного героя где-нибудь в Усть-Каменогорске (малая родина Михаила Захарова. — Прим.)! Ну а что? Как-никак восьмикратный [чемпион Беларуси в качестве тренера минской "Юности"]!

- Когда вы узнали о знаменитой суперсерии "Динамо" с клубами экстралиги?

- Звонок с таким сообщением поступил за пятнадцать минут до начала матча с "Йокеритом", последнего для "Динамо" в сезоне КХЛ. И как быть? У нас не хватало людей. Здоровых — всего с десяток. Пулккинен не играл, Хауден — ему до одного места эта серия (привез шайбу в первом матче серии), у Блума родился сын. После "Йокерита" я уговаривал хоккеистов отнестись к предстоящим поединкам со всей серьезностью.

- Как же вы объяснили россиянину Терещенко значение противостояния?

- Сначала он возмущался… Говорю ему: "Леха, если ты спортсмен — просто помоги!" — "Будем играть, сколько нас хватит". Видите, какое отношение! И какой счет в серии?

- 2:1 в пользу "Динамо".

- Вот и все. Пошли играть.

- За вас?

- За себя. Нельзя, преследуя свои цели, так относиться к хоккеистам.

- На встрече с журналистами 1 марта Александр Лукашенко заявил, что именно он был инициатором суперсерии.

- Да, и все из-за стенаний Захарова. В такой ситуации, изначально проигрышной для нас, было принципиально победить.

- А вы ходили после матчей в ложу к Лукашенко, как Захаров?

- Меня не приглашали. "Сила молчит, слабость кричит" — народная мудрость и универсальный ответ для подобной ситуации моего покойного отца.

Вспомнил историю. Накануне серии с клубами экстралиги мы говорили с Лехой Терещенко по телефону. Спрашиваю его: "Кто в Москве есть в Ночной хоккейной лиге?" — "Михалыч, Артюха (Евгений Артюхин, габаритный форвард силового плана с опытом игры в НХЛ. — Прим.)! Возьмем? Только выпустите его — "Юность" разбежится по углам". Далеко зашли в своей фантазии и связались шутки ради с ребятами из Ночной хоккейной лиги. Им идея сыграть в белорусской суперсерии понравилась!

- Ходят слухи, что Захаров может стать главным тренером "Динамо". Он вроде не против. Сможете ли вы работать с ним в связке, если он возглавит "Динамо", а вы останетесь в сборной?

- Не знаю.

- Перед началом сезона КХЛ 2018/2019 "Динамо" выдало на сайте новость о вашей встрече с Горди Дуайером, которая "прошла в легкой и непринужденной обстановке". Трудно представить, чтобы так охарактеризовали ваше общение с Захаровым за чашкой чая.

- Ну, видимо, чай пить не буду! Или попрошу, чтобы он сперва глотнул из моей чашки.