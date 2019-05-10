Андрей Сидоренко: Захарову руку не пожму
- 10.05.2019, 21:44
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал о конфликте с рулевым «Юности».
Об этом Андрей Сидоренко рассказал в интервью корреспондентам tut.by Юрию Михалевичу и Кириллу Клименкову.
- О сложных отношениях с Михаилом Захаровым вас регулярно спрашивали начиная с июля 2018 года, когда вы заступили на пост главкома сборной. Вы уходили от конфронтации, Захаров не последовал примеру.
- Понимал, что это за человек и тренер, но сдерживал себя. Здоровался с ним, старался вести себя профессионально и этично. Он же дает всем оценку! В 2006 году сборная под его началом проиграла олимпийскую квалификацию. Я туда ездил вместе с командой Польши и прекрасно помню, что и как.
- В чем причина выпадов Захарова в ваш адрес: в личной неприязни либо в том, что он видит угрозу в ком-то, как вы?
- Скорее всего, в человеке буйствует зависть.
У меня на телефоне есть классная фотка. Хотите взглянуть?
- Еще бы.
- Тут мы с человеком, которого я вытащил из-за океана и которому дал дорогу в жизнь. Год? 1993-й, если не ошибаюсь. Мы выиграли чемпионат мира в группе С1 и поднялись в следующий по силе дивизион. Форма, как видите, еще с "Погоней".
- Михал Михалыч обнимает вас как лучшего друга.
- В том-то и дело.
- Когда в следующий раз вы увидите Захарова, пожмете ли ему руку?
- Нет. Человек занял свою нишу: это не то, то не то. Доходит до того, что министр спорта не купил ковер в раздевалку "Юности" в "Чижовка-Арене". Мы в "Динамо" не остались равнодушны, стали собирать пожертвования: кто рубль дал, кто — два. Не дай Бог он придумает, что министр спорта должен поставить ему бюст народного героя где-нибудь в Усть-Каменогорске (малая родина Михаила Захарова. — Прим.)! Ну а что? Как-никак восьмикратный [чемпион Беларуси в качестве тренера минской "Юности"]!
- Когда вы узнали о знаменитой суперсерии "Динамо" с клубами экстралиги?
- Звонок с таким сообщением поступил за пятнадцать минут до начала матча с "Йокеритом", последнего для "Динамо" в сезоне КХЛ. И как быть? У нас не хватало людей. Здоровых — всего с десяток. Пулккинен не играл, Хауден — ему до одного места эта серия (привез шайбу в первом матче серии), у Блума родился сын. После "Йокерита" я уговаривал хоккеистов отнестись к предстоящим поединкам со всей серьезностью.
- Как же вы объяснили россиянину Терещенко значение противостояния?
- Сначала он возмущался… Говорю ему: "Леха, если ты спортсмен — просто помоги!" — "Будем играть, сколько нас хватит". Видите, какое отношение! И какой счет в серии?
- 2:1 в пользу "Динамо".
- Вот и все. Пошли играть.
- За вас?
- За себя. Нельзя, преследуя свои цели, так относиться к хоккеистам.
- На встрече с журналистами 1 марта Александр Лукашенко заявил, что именно он был инициатором суперсерии.
- Да, и все из-за стенаний Захарова. В такой ситуации, изначально проигрышной для нас, было принципиально победить.
- А вы ходили после матчей в ложу к Лукашенко, как Захаров?
- Меня не приглашали. "Сила молчит, слабость кричит" — народная мудрость и универсальный ответ для подобной ситуации моего покойного отца.
Вспомнил историю. Накануне серии с клубами экстралиги мы говорили с Лехой Терещенко по телефону. Спрашиваю его: "Кто в Москве есть в Ночной хоккейной лиге?" — "Михалыч, Артюха (Евгений Артюхин, габаритный форвард силового плана с опытом игры в НХЛ. — Прим.)! Возьмем? Только выпустите его — "Юность" разбежится по углам". Далеко зашли в своей фантазии и связались шутки ради с ребятами из Ночной хоккейной лиги. Им идея сыграть в белорусской суперсерии понравилась!
- Ходят слухи, что Захаров может стать главным тренером "Динамо". Он вроде не против. Сможете ли вы работать с ним в связке, если он возглавит "Динамо", а вы останетесь в сборной?
- Не знаю.
- Перед началом сезона КХЛ 2018/2019 "Динамо" выдало на сайте новость о вашей встрече с Горди Дуайером, которая "прошла в легкой и непринужденной обстановке". Трудно представить, чтобы так охарактеризовали ваше общение с Захаровым за чашкой чая.
- Ну, видимо, чай пить не буду! Или попрошу, чтобы он сперва глотнул из моей чашки.