СМИ: В порту ОАЭ произошли несколько мощных взрывов 12.05.2019, 13:04

Фото: соцсети

Могли взорваться до 10 танкеров с нефтью.

На рассвете 12 мая в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на источники в Персидском заливе сообщает телеканал Al-Mayadeen. Агентству Tansim информацию об этом подтвердили неназванные собеседники, сообщает РБК.

По словам последних, в порту произошел пожар на нескольких пришвартованных там нефтяных танкерах. Количество перевозчиков, которые охватил огонь, варьируется от семи до десяти, говорят источники агентства. Является пожар причиной или следствием взрывов, они не поясняют.

Хлопки собеседники агентства и телеканала называют «мощными», при этом силу взрывов они не называют.

Агентство Mehr указывает, что хлопки в порту произошли в период между 4:00 и 7:00 по местному времени. Что стало их причиной, неизвестно. При этом очевидцы, замечает агентство, рассказывают, что видели над районом, где находится порт, американские и французские самолеты. Об этом же со ссылкой на источники сообщает телеканал El Nashra.

Других подробностей о случившемся собеседники пока не приводят.

При этом в правительстве Фуджейры информацию о взрывах опровергают. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает агентство Emirates. Порт работает в штатном режиме, завили в пресс-службе, призвав средства массовой информации проверять точность и надежность своих источников.