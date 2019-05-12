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СКА обыграл БГК имени Мешкова с разницей «+8»

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  • 12.05.2019, 19:18
Фото: официальный сайт СКА.

Минские гандболисты победили брестчан в чемпионате Беларуси со счетом 33:25.

В очередном матче мужского первенства страны СКА обыграл БГК имени Мешкова с разницей "+8", передает pressball.by.

СКА — БГК имени Мешкова — 33:25 (15:13)

СКА: Черкащенко (7), Вайлупов (6), Гирик (5), Алехин (3), Хмельков (2), Ушал (2), Бохан (2), Бровко (2), Никуленков (1), Камышик (1), Кривенко (1), Удовеня (1).

БГК имени Мешкова: Кулак (6), Баранов (6), Шилович (3),Ященко (2), Юринок (2), Сильвесюк (2), Бочко (1), Черепенько (1), Вергейчик (1), Куран (1).

БГК играл исключительно белорусским составом. У всех легионеров был выходной.

Таблица: БГК имени Мешкова — 58 очков (30 матчей), СКА — 43 (30), Кронон — 25 (30), Машека — 24 (30).


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