СКА обыграл БГК имени Мешкова с разницей «+8»2
- 12.05.2019, 19:18
Минские гандболисты победили брестчан в чемпионате Беларуси со счетом 33:25.
В очередном матче мужского первенства страны СКА обыграл БГК имени Мешкова с разницей "+8", передает pressball.by.
СКА — БГК имени Мешкова — 33:25 (15:13)
СКА: Черкащенко (7), Вайлупов (6), Гирик (5), Алехин (3), Хмельков (2), Ушал (2), Бохан (2), Бровко (2), Никуленков (1), Камышик (1), Кривенко (1), Удовеня (1).
БГК имени Мешкова: Кулак (6), Баранов (6), Шилович (3),Ященко (2), Юринок (2), Сильвесюк (2), Бочко (1), Черепенько (1), Вергейчик (1), Куран (1).
БГК играл исключительно белорусским составом. У всех легионеров был выходной.
Таблица: БГК имени Мешкова — 58 очков (30 матчей), СКА — 43 (30), Кронон — 25 (30), Машека — 24 (30).