Через год после покупки телефона белорусу пришло SMS о списании 547 рублей 4 13.05.2019, 9:36

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Что произошло?

На днях нашему читателю Василию из Гродно пришло неожиданное и довольно неприятное SMS: магазин XiStore списал с его счета 547 белорусских рублей, хотя в этот день мужчина никакой техники не покупал. Естественно, гродненец немедленно позвонил в кол-центр и попытался выяснить причину произошедшего, сообщает onliner.by.

Там ему ответили, что он не первый, кто задает этот вопрос: за последний час к ним обратились еще два человека с такой же проблемой. Тем не менее никаких денег салон не получал.

— В магазине мне сказали, что проблема возникла на стороне «Приорбанка», и предложили задать этот вопрос им. Я попробовал дозвониться, минут 25 послушал музыку и положил трубку. Сегодня снова попробовал набрать, но ситуация ровно такая же: никто не снимает.

Сумма все-таки немаленькая, решил, что буду разбираться в понедельник. И тут до меня дошло, что ровно год назад, 10 мая 2018 года, я покупал телефон Xiaomi именно за такую сумму. Видимо, в банке произошел сбой и они еще раз списали мои деньги, — поделился с нами Василий.

В банк не удалось дозвониться и нам: кол-центр до завтра не работает.

В магазине XiStore информацию Василия подтвердили: деньги действительно списались, но им ничего не поступало.

— С этой ситуацией мы знакомы. 10 мая у банка, видимо, возникли какие-то технические неполадки. Насколько нам известно, банк обещал вернуть списанные средства в течение 3—4 дней, поэтому с этим вопросом лучше обращаться к ним, — рассказали в магазине.

— Меня интересует технический момент: как без карты они смогли списать средства? Говорили, что в понедельник начнут разбираться, непонятно еще, когда вернут деньги, — говорит Василий.

Мы будем следить за развитием событий. Комментарий «Приорбанка» будет добавлен при первой возможности.