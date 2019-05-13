Только чудо поможет команде Гончаренко попасть в Лигу чемпионов 2 13.05.2019, 10:08

Виктор Гончаренко

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Перед белорусским тренером возникла непростая задача.

ЦСКА Виктора Гончаренко сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов сезона-2019/20. За два тура до окончания чемпионата России армейцы идут пятыми, отставая от третьего места, дающего пропуск в ЛЧ, на пять очков, пишет pressball.by.

"Краснодару", который и занимает третье место, чтобы стать недосягаемым для ЦСКА, достаточно в оставшихся двух матчах набрать одно очко.

Кроме того, команда Виктора Гончаренко пока не гарантировала себе место в Лиге Европы. Если "красно-синие" на финише не удержат пятое место и дадут обойти себя "Арсеналу", то судьба путевки будет зависеть от того, какой клуб станет обладателем Кубка России.