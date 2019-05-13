Взятка в зеленых — придворный вариант Владимир Халип

13.05.2019, 13:29

1,027

Владимир Халип

Иногда Лукашенко бывает на удивление откровенным.

И возникает вполне объяснимый вопрос: а почему это вдруг? Вот и в минувшую субботу разоткровенничался внезапно. Вроде бы никакого внешнего повода не было. Ситуация заурядная – посещал студенческую деревню. Естественно, в сопровождении телекамер. Картинка в итоге должна была убедить местных зрителей и все прогрессивное человечество в том, что самая спортивная страна мира к Европейским играм практически готова. Во всяком случае, ночлег потенциальным чемпионам обеспечит.

А потом, уже на лужайке перед общагами, начался традиционный в таких случаях диалог с журналистами. Все как обычно, все в пределах нормы. И только один вопрос выбился из общего строя и оказался безнадежно далеким от забот о спорте. Вот он и вызвал эту невероятную волну внезапной откровенности. А спрашивал журналист об Андрее Втюрине. О том самом главном охраннике высочайшей персоны, который от исполнения столь ответственных обязанностей был отстранен внезапно, назначен на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности, а потом и вовсе угодил на нары.

Правитель с места взял в карьер и поспешил от нарушителя строгой дроздовской морали отмежеваться напрочь. «Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс – иди и работай. Что, заместитель госсекретаря – плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности».

Каков пассаж! Если бы этот текст не был воспроизведен на самом главном сайте страны, трудно было бы поверить, что такое вообще возможно. Человек, который, по словам самого правителя, попался на взятке, парень молодой и далеко не все у него было так уж плохо. Но вот какие кренделя выкидывает злая судьба. Прежде в таких случаях ссылались на всем известную сентенцию: бес попутал! Но православный атеист никакой чертовщины не признает и ее влияния на подчиненных не допускает. По его версии это все издержки тяжелой и опасной службы.

«Втюрин обладал многочисленными положительными качествами и неплохо служил, но все перечеркнул своим поступком. Офицеру и самому приходилось участвовать в выявлении коррупционных преступлений». После этих слов всем стало понятно, в чем истинная причина этого досадного происшествия. Участвовал, оказывается, в выявлении коррупционных преступлений. Вот там и насмотрелся, как все это делается. В советские времена так и говорили: сгорел на работе. Потому что его служба опасна и трудна.

Полковник, которого подозревали в служебном преступлении, продолжал работать в Совете безопасности, имел доступ к государственным секретам, за ним, естественно, следили, но по большому счету никого это особенно не волновало. Как такое вообще могло случиться?

Исчерпывающий ответ на этот, как и на все прочие вопросы, следует искать все на той же спортивно-студенческой лужайке. А точнее, в своеобычных рассуждениях правителя. Да, конечно, спецслужбы потенциального нарушителя придворной морали уже давно держали на примете. «Но было мое железобетонное требование: человек, который имеет «индульгенцию» от президента, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне».

В этом драматичном монологе очень примечательно простое словосочетание «в очередной раз». К тому же и недвусмысленное слово «индульгенция» открывает впечатляющую панораму здешней правовой системы. Человек, защищенный какой-то невообразимой «индульгенцией», фактически законам неподвластен. Какой простор для реализации своеобычных талантов «хороших парней», приближенных ко двору. А правитель еще удивляется: откуда вдруг коррупция?

Он просто убежден, что сделал все возможное для ее искоренения. Нашел наилучший способ пресечь какие бы то ни было соблазны в среде своих бесчисленных чиновников. «От них зависят миллиарды рублей. Я кусок земли дал чиновникам построить дом или квартиру, чтобы он не воровал эти миллиарды, и они остались у государства. И если ты нарушаешь этот порядок – отвечай на всю катушку». Бесподобная картинка. Только портят безнадежно эту трогательную идиллию все те же парни с «индульгенцией».

В прежние годы считалось хорошим тоном прихвастнуть, что вот у нас порядок жесткий и даже беспощадный, а потому тут казнокрадству и коррупции нет места. О должностных лицах, попавшихся на взятках, говорили потом долго и пугали каждым таким фактом потенциальных нарушителей всеобщего спокойствия. Но теперь все чаще стали попадаться не просто случайные мздоимцы, а по большей части чиновники высокого ранга. Откаты, серые схемы и прочие финансовые фокусы стали повседневностью. Количество подобных инцидентов и суммы взяток растут неудержимо. Карательные акции проблему не решают. И не решат – она совсем в иной плоскости.

Сонный застой приказал долго жить. Наступила иная эпоха. Перемены происходят внезапные и катастрофические. Кремлевские союзники решили, что плод уже созрел и пора его стряхнуть в кремлевскую корзину. В конце минувшего года они бесцеремонно предъявили ультиматум. Потребовали полной и безоговорочной капитуляции. Чтобы не поднимать переполох излишней жесткостью, слово «капитуляция» заменили застенчивым термином «интеграция». Но суть осталась та же.

Многие в постсоветском заповеднике давно уже поняли, куда все это катится. И какой возможен финал. В устойчивость режима давно никто не верит. А потому периферийная начальственная масса и лица ближнего круга спешат всеми возможными способами обеспечить себе будущее без привычного кормильца. На фоне этой проблемы все прочие никнут и тускнеют. Желающих защищать сакральный бункер и прилегающий к нему участок пока не обнаружено.

А впереди только все те же Европейские игры и двадцатипятилетний юбилей в придачу. А еще – седьмой срок. Тот самый, который страна не может себе позволить. Ни при каких обстоятельствах.

Не те времена.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com