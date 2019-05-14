Пять способов мгновенно стать более уверенным в себе 3 14.05.2019, 8:13

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Простые методы, чтобы раскрыть свой потенциал.

Если вы находитесь под гнётом сомнений и комплексов, научитесь гордиться собой и чувствовать себя на высоте, пишет lifehacker.ru.

1. Прекратите сутулиться

Если вы будете поддерживать хорошую осанку и ходить с гордо поднятой головой, то станете увереннее в одно мгновение.

Для начала вытянитесь, насколько можете. Тяните лопатки вниз и назад — будет непривычно, если вы проводите много времени, согнувшись над рабочим столом. Поднимите подбородок и смотрите прямо вперёд. Перестаньте опускать взгляд вниз во время ходьбы: перед вами целый мир.

Если у вас есть проблемы с осанкой, выполните пару упражнений для спины.

Проведите месяц в борьбе с сутулостью — это станет огромным шагом на пути к уверенному внешнему виду. Вскоре вы будете правильно держать спину не задумываясь.

2. Сбавьте темп

Когда вы нервничаете, ваш голос звучит выше, чем обычно, и вы говорите быстрее, чем думаете.

Если вы волнуетесь при публичных выступлениях, старайтесь говорить медленнее, чем вам хочется, и не забывайте дышать. Вам может казаться, что вы говорите слишком медленно, но со стороны речь будет звучать хорошо.

3. Улыбайтесь

Когда вы сталкиваетесь с трудностями или неудобством, легко уйти в себя. А это наверняка означает, что у вас очень печальный вид. Довольно скоро у вас появится репутация «того странного человека в углу». Так что улыбайтесь. Чтобы получалось искренне, потренируйтесь: встаньте перед зеркалом, закройте глаза и опустите их вниз. Затем откройте их, одновременно поднимая уголки губ. Это и есть ваша настоящая улыбка.

4. Выигрывайте в гляделки

Если вы не работаете постоянно из дома, сидя в нижнем белье и разговаривая только с котом, то вы, вероятно, достаточно много общаетесь с людьми. Например, с коллегами за обедом, продавцом в магазине, официанткой в кафе или со случайными попутчиками.

Когда вы в последний раз смотрели человеку в глаза, пока он не отвернулся? Если вы не уверены в себе, то, скорее всего, всегда были первым, кто дрогнул. Теперь вы станете тем, кто не отводит взгляда.

Подумайте о каждом взаимодействии как о мини-битве.

Пока вы улыбаетесь и моргаете, вы не будете выглядеть жутко. Если вы всегда были застенчивы, первые несколько раз вам будет очень трудно, но через это нужно пройти. Как только вы начнёте действовать, быстро поймёте, что другие нервничают не меньше вашего и быстро отворачиваются, если смотреть им в глаза достаточно долго.

5. Снимите с себя ярлык

Иногда люди не могут поверить в то, что стали другими. Например, уже будучи худыми, по-прежнему продолжают чувствовать себя полными. Пора избавиться от ярлыка, который вы сами на себя и навесили.

Если вы чувствуете себя неуместно в ситуации, все окружающие, вероятно, тоже это ощущают. У всех нас есть сомнения. Они существуют на подсознательном уровне и обычно мешают получить то, к чему мы стремимся. Просто перестаньте так много думать и займитесь делом.

Если вас кто-то заинтересовал, подойдите к нему или к ней в течение трёх секунд. Все, что выходит за эти рамки, заставит вас чрезмерно анализировать ситуацию и в итоге ничего не сделать.

Запомните: если вы не спросите, ответ всегда будет отрицательным. Так что вам нечего терять.

Сразу же представьтесь незнакомцам на вечеринке. Отбросьте все сомнения: вас посчитают классным и уверенным в себе.

Бонус

Вот вам домашнее задание: гуляя по улице с высоко поднятой головой и широкой улыбкой на лице, встретиться глазами как минимум с пятью прохожими и сказать им простое «привет». Помните, что они должны первыми отвести взгляд.

Сначала вы будете чувствовать себя неловко, но кого это волнует? Вы никогда больше не увидите этих людей. Дальше можете перейти к более сложным задачам. Например, завязать беседу с незнакомцем или произнести речь перед публикой.

И последнее: с большой силой приходит большая ответственность. Существует тонкая грань между уверенностью и самоуверенностью, так что не переборщите. Меняйте себя, но не изменяйте себе.