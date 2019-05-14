Березовую рощу за Национальной библиотекой вырубят, чтобы построить резиденцию посла Азербайджана 1 14.05.2019, 12:47

Журналистам стали известны условия этой странной сделки.

Жители столичного района «Маяк Минска», который находится за Национальной библиотекой, возмущены тем, что вокруг стремительно исчезает лес. Застройщики вырубают его по разным причинам —и деревьев становится всё меньше, пишет nn.by.

Первым под удар попал лесок за Домом милосердия (на карте он справа). Сербский застройщик получил разрешение возвести здесь многоуровневый паркинг на 620 автомобилей.

Следующим вырубят березняк, расположенный напротив, на другой стороне улицы Франциска Скорины. Здесь должна появиться резиденция посла Азербайджана. Еще в 2015 году посольство получило в аренду этот участок на 99 лет.

Журналистам стали известны условия этой странной сделки. Азербайджан платит за территорию посольства на Старовиленском тракте, а также за участок для резиденции посла на улице Франциска Скорины… $1 в год.

За березовой рощей находится улица Евгения Глебова с коттеджным поселком, где бывшему вице-премьеру Василию Жарко удалось втиснуть свой дом.