закрыть
14 мая 2019, вторник, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Березовую рощу за Национальной библиотекой вырубят, чтобы построить резиденцию посла Азербайджана

1
  • 14.05.2019, 12:47

Журналистам стали известны условия этой странной сделки.

Жители столичного района «Маяк Минска», который находится за Национальной библиотекой, возмущены тем, что вокруг стремительно исчезает лес. Застройщики вырубают его по разным причинам —и деревьев становится всё меньше, пишет nn.by.

Первым под удар попал лесок за Домом милосердия (на карте он справа). Сербский застройщик получил разрешение возвести здесь многоуровневый паркинг на 620 автомобилей.

Следующим вырубят березняк, расположенный напротив, на другой стороне улицы Франциска Скорины. Здесь должна появиться резиденция посла Азербайджана. Еще в 2015 году посольство получило в аренду этот участок на 99 лет.

Журналистам стали известны условия этой странной сделки. Азербайджан платит за территорию посольства на Старовиленском тракте, а также за участок для резиденции посла на улице Франциска Скорины… $1 в год.

За березовой рощей находится улица Евгения Глебова с коттеджным поселком, где бывшему вице-премьеру Василию Жарко удалось втиснуть свой дом.


популярное за неделю

Мнение

Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович
Поздний брежневизм - это уже диагноз
Поздний брежневизм - это уже диагноз Александр Хоц