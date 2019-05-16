В России нашли накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» 6 16.05.2019, 14:31

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В конкурсе победила дочь российской певицы Алсу.

В России завершена первая часть расследования по конкурсу, где победительницей стала дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружены накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала

Group-IB завершила первый этап расследования по голосованию в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». Как сообщили РБК в компании, специалисты проанализировали инфраструктуру, использованную для технического сопровождения онлайн-голосования, а также изучили IVR (голосование звонком по телефону) и CМС-трафик. Эксперты должны были определить, были ли использованы при выборе победителя автоматизированные рассылки или иные способы накрутки голосов.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», — рассказали в Group-IB. — При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема».

В компании пояснили, что проблема привела к тому, что в текст СМС попала часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, в виде «07 31: 26.04.2019 22:47:31». 07 в этом тексте — это порядковый номер участника шоу (под этим номером в онлайн-голосовании можно было отправить голос за Микеллу Абрамову).

Установлено, что в накрутке было задействовано около 300 телефонных номеров — с одним тарифом и принадлежащих одному оператору. С этих номеров, на данный момент недоступных, было отправлено более 8 тыс. СМС-сообщений.