Ученые признали лечебный «феномен» сала 2 16.05.2019, 14:45

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Оказалось, сало даже способствует похудению.

Снять суставную боль или зубную, вылечить геморрой или мастит, и даже похудеть поможет продукт, который раньше считали самым вредным, пишет orthodox.od.ua.

Сало почти на 100% состоит из жира. Это факт способен оттолкнуть многих, однако недавно ученые признали лечебный «феномен» сала. Оказалось, сало способно не только снимать боль и лечить, но даже способствует похудению, при умеренном употреблении. Достаточно съедать 100 грамм в день и о многих болезнях вы так и не узнаете.

Сало содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, которые существенно улучшают обмен холестерина. Также продукт богат жирорастворимыми витаминами А и Е, селеном, витаминами группы В. Сало обладает антиканцерогенными свойствами и способствует выведению токсинов. Правда касается это только соленого и сырого сала. Оно безопасно, если нет прослойки мяса, то в нем не может быть паразитов. А вот жареное сало – реальный источник проблем.

Итак, в народной медицине сало применяется для лечения болезней легких, печени, варикоза, снимает боли в коленях и пояснице, лечит геморрой и мастит.

Курс лечения очень простой. Для снятия воспаления нужно приложить кусочек несоленого сала к больному месту (при зубной боли к зубу). Через полчаса боль станет меньше, правда, если болел зуб – к врачу все равно придется идти, так причина боли никуда не исчезнет.

Для лечения печени рекомендуют использовать свежую брюшную сальную сетку. Её надо положить на пленку и разместить на ночь с правой стороны, там, где находится печень.

Примерно также лечат хронический бронхит. Сетку надо растопить и полученный свежий жир охладить. Больному давали пить горячее молоко с добавлением десертной ложки жира. Ещё хорошо помогает смесь этого жира с камфорным маслом, которой следует растирать грудь и спину больного. Будет, скорее всего, не очень приятно, но уж точно лучше, чем пить жирное молоко, а главное – такое лечение очень эффективно.