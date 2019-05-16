Эксперты рассказали, как похудеть к лету без диет 16.05.2019, 17:11

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Пять простых правил для снижения веса.

Совсем скоро придет лето и наступит пора пляжа и купальников, а значит, пора задуматься о том, готово ли ваше тело к теплому сезону. Если вы считаете, что не помешало бы сбросить несколько лишних килограммов, но не хотите истязать себя строгими диетами, вам может помочь диетолог Елена Кален, пишет rbc.ua.

На своей странице в Instagram она поделилась простыми советами, которые помогут похудеть и подтянуть фигуру.

Чтобы избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья, важно следовать проверенным правилам, которые включают в себя и питание, и физические нагрузки, и питьевой режим, и даже сдачу анализов. Однако в результате вы получите здоровое и красивое тело и отличное настроение.

Итак, топ-5 правил для подготовки тела к лету:

1. Установить новый естественный режим питания, ориентируясь на чувство голода.

При таком подходе можно есть любую пищу, когда есть специфические ощущения в районе желудка и прекращать ее прием в момент, когда голод утолен. Для этого стоит тщательно пережевывать еду и не совмещать прием пищи с другими видами деятельности. Тогда центр насыщения получит сигнал о том, что еда больше не нужна за счет меньшего количества пищи.

2. Если нет желания или возможности заниматься спортом, то занимайтесь физической активностью, которая приносит удовольствие.

Желательно делать это в одно и то же время суток. Погода улучшается с каждым днем, можно гулять, дышать свежим воздухом, играть в бадминтон или настольный теннис. Подходит все, что действительно нравится. Тогда тело с каждым днем будет просить движения все больше и без лишней еды будет вырабатываться гормон радости, который мы все так жаждем получить, съедая, например, что-то сладкое.

3. Можно сдать анализ на недостаток витаминов в организме и поддержать себя в весенний период качественным витаминно-минеральным комплексом.

Это снизит тягу к еде, которая может быть вызвана нехваткой определенных элементов.

4. Для утоления жажды желательно пить чистую воду, исключив соки и газированные напитки, которые так страстно начинают рекламировать в преддверии летнего сезона.

Вода, в отличии от напитков, не содержит калорий, активно участвует в процессе сжигания жира и улучшает метаболизм.

5. Наполняем себя энергией без еды, для этого прислушиваемся к своим желаниям и начинаем делать хотя бы 1 действие в день, которое нам реально хочется совершить.

Пусть это будет приятный разговор по душам с подругой или приятная прогулка в парке. Такой подход приносит нам положительные эмоции, которые наполняют нас изнутри, дают энергию и имеют 0 калорий. А когда мы удовлетворены и наполнены, тяга к лишней пище исчезает.