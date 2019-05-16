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Все это похоже... на Сирию

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  • Роман Попков
  • 16.05.2019, 20:09
  • 2,816

Когда фанатичное меньшинство управляет страной, ничем хорошим это не кончится.

Так уж получилось, что за происходящим в Екатеринбурге я наблюдал из Берлина – находился там, как говорили в старину, в "туристической загранпоездке". Это всегда особенно мерзкое чувство, когда читаешь новости русского глубинного ада, находясь в Берлине или в Праге, и в любом вольном городе, когда вокруг тебя гул свободной жизни.

Кто-то не так давно говорил, что Россия похожа в плане организации своей внутриполитической и идеологической жизни на Сирию. Вот в Сирии у власти клан сектантов-алавитов Башара Асада – их отделяет от сирийского большинства ров религиозных, мировоззренческих особенностей. Не в последнюю очередь именно это обстоятельство привело к гражданской войне – нации тяжело жить, когда ею управляют непонятные сектанты со своими ритуальными фишками.

Так у нас практически тоже самое. В Сирии большинство – сунниты. А у нас большинство населения - светские люди. Это действительно так, они не религиозны, выполнение отдельных ритуалов не в счет.

И этот светский в массе своей русский народ управляется элитками, наглухо поехавшими на православном фундаментализме. Вот эти храмы, возводимые по принципу точечной застройки, чокнутые питерские губернаторы, свечки в руках госслужащих, крупный бизнес и крупный криминал, ушедшие в мракобесие. Я не согласен с Невзоровым, я не думаю, что это какое-то ситуационистское лицемерие у них. Они вполне реально поехавшие на теме религии. Даже их титушки, защищающие их храмы, похожи на боевиков-алавитов из Сирии. Такие же бычьи шеи, такой же мозг объемом в чайную ложку.

Когда фанатичное, ***нутое меньшинство управляет страной, ничем хорошим это не кончится, народ рано или поздно рассвирепеет. Асад вот только благодаря иностранным штыкам эшафота избежал.

Роман Попков, kasparov.ru


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