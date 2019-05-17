Жителям белорусской деревни запретили выходить во двор без разрешения пограничников 11 17.05.2019, 8:49

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Иллюстрационное фото

Жители Лынтупов, расположенной на литовской границе, стали заложниками расширенной пограничной зоны.

Согласно новому указу, местные жители больше не могут свободно ходить в лес из своих хуторов. Теперь о перемещениях нужно за час докладывать пограничникам. Чтобы посетить лес, который там почти везде, нужно приобретать пропуск за 10 рублей, передает «Белсат».

Поселение Лынтупы находится почти на границе с Литвой. Согласно указу 168/3, вступившему в силу в этом году 9 января, территория пограничной зоны и пограничной полосы значительно увеличилась. Лынтупы и другие поселения не входят в пограничье. Но выходя из родного селения, человек попадает в пограничную зону. Последствия могут быть тяжелыми – штраф в размере 6 375 рублей.

«Почти каждый житель пограничья, не желая того и даже не зная того, не единожды нарушил правила пограничной полосы», – говорит Игорь Пастухов, координатор движения «Зеленый дозор».

На встрече в клубе Лынтупов представители пограничного комитета пытались объяснить местным жителям новые правила жизни. Некоторых ответы их не удовлетворили.

«Придется произвести пропуск, пройтись возле дома. Немецко-фашистские захватчики таких порядков не делали, а тут родная власть!»- возмущается Александр Гарбуль, житель Лынтупов.

Жители Лынтупов считают, что новые правила усложнят их жизнь. Представители пограничного комитета – другого мнения:

«Закон, наоборот, упростил порядок пребывания в пограничной зоне, в пограничной полосе».