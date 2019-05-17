Почему молодые белорусы не могут найти работу? 3 17.05.2019, 9:19

Будущее экономики XXI века за молодыми.

Но пока они чаще остальных остаются без работы.

Уровень фактической безработицы среди людей от 20 до 30 лет в 3 раза выше, чем в среднем по стране — 14,6% против 4,6%. И это при массовой практике обязательного распределения выпускников высших и средних учебных заведений и росте роли в экономике инновационных сфер, пишет zautra.by.

Что мешает молодым людям найти себе место на рынке труда?

Низкие доходы и высокие требования

То, что безработица среди молодежи выше, чем в целом по стране, — стандартная ситуация для экономики. Это характерно и для европейских стран, отмечает социолог Елена Артёменко.

— С одной стороны, молодежь мобильнее, чаще находится в ситуации смены/поиска работы. А те, кто ищет работу или готов приступить к ней в ближайшее время, как раз и попадают в категорию безработных. С другой, не обладая опытом, молодые люди часто сталкиваются с барьерами при найме, — объясняет эксперт.

Ситуация усугубляется дискриминацией по разным причинам при приеме на работу, и на рабочем месте у молодых людей больше вероятность попасть в невыгодную ситуацию, из-за чего у них выше риск увольнения.

Исследование общественного объединения «Гендерные перспективы» о дискриминации на рынке труда показало, что у мужчин часто возникают проблемы в связи с возрастом (преимущественно, молодым), а у молодых женщин — в связи с семейным положением.

Женщины составляют почти половину молодых соискателей.

— Проблемы у женщин из-за вопросов про семейное положение, детей, планы на декрет при найме возникают, когда она молода и не замужем: «выйдет замуж — уйдет в декрет». А также когда она замужем и не имеет детей: «точно уйдет в декрет», и когда есть дети, — подчеркивает Елене Артёменко.

Вносит свой вклад и повышение пенсионного возраста, решение о котором принималось в первую очередь ради уменьшения дефицита Фонда соцзащиты населения. В итоге люди предпенсионного возраста продолжают дольше трудиться.

По мнению научного сотрудника центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля, хоть в стране развиваются IT и «креативные» сферы, но это достаточно сложные экономические направления, где востребованы работники с высокими профессиональными навыками.

— Нужно иметь знания языков программирования, плюс компании ищут работников с минимальным опытом около 3-лет. Просто так устроиться работать в престижную фирму и получать хорошие деньги не удается, − комментирует он.

Если обобщить, то недавним студентам не позволяют получить возможность работать в достойной компании или госучреждении уровень знаний и отсутствие опыта.

— Создаваемые рабочие места не стимулируют молодых людей стремиться их занять, поскольку уровень заработка в Беларуси не очень высокий, а для неопытных кадров — довольно низкий, — отмечает эксперт BEROC.

Перспектива низких доходов сказывается и на нежелании молодежи вкладывать средства и силы в повышение уровня знаний через специальные образовательные курсы.

Образование − ахиллесова пята профессиональной неустроенности молодых людей

В значительной степени проблемы «гнездятся» в образовании, говорит член Общественного Болонского комитета, профессор Владимир Дунаев.

— У нас атипичная ситуация с качеством человеческого капитала. Высокий уровень образованности должен коррелировать с уровнем экономического развития, ВВП на душу населения. Но в постсоветских странах так не получается. И вроде бы население у нас образованное, но живем мы не богато, — отмечает эксперт.

Владимир Дунаев объясняет этот феномен разрывом между системой образования и рынком труда, отсутствием связующих механизмов.

— По нашим обязательствам по Болонскому процессу мы должны развивать Национальную рамку квалификации с системой профессиональных стандартов, которые отражают запрос работодателей к компетенциям выпускников. Но процесс этот идет в высшей степени медленно, — говорит профессор.

В цифрах ситуация в стране выглядит очень красиво — примерно 90% молодых белорусов имеют высшее образование. Но диплом не сильно повышает их ценность на рынке труда – работодатели регулярно жалуются на то, что недавних выпускников приходится переобучать, а бизнес сетует на нехватку квалифицированных кадров.

— Но «производит» система образования специалистов не очень высокой квалификации. К примеру, доля магистрантов у нас в 13 раз меньше, чем в среднем в Европе, — рассказывает Владимир Дунаев.

Молодые люди нередко выбирают профессию, опираясь не на возможности раскрыть свой потенциал и спрос в экономике, а согласно рекомендациям родителей, более высоким перспективам пройти по конкурсу, чтобы получить хоть какую-то «корочку».

Какой выход?

На первое место в цепочке действий, способных изменить ситуацию, эксперты ставят реформы в образовании в плане повышения его качества в целом и большей направленности на запросы рынка труда.

— Кое-какие шаги делаются. И даже в правильном направлении, но они такие робкие и медленные, что мы не догоняем лидеров, а все больше от них отстаем, — констатирует Владимир Дунаев.

Член Общественного Болонского комитета считает не самым удачным выбором содействие трудоустройству выпускников через нынешний формат распределения. Есть много более современных и успешных моделей, которые применяются в других странах.

— Компании, у которых есть спрос на новых сотрудников, тоже должны создавать условия в образовательной сфере для того, чтобы формировать определенный уровень человеческого капитала, который бы их устроил, — говорит Олег Мазоль.

Появлению новых рабочих мест будет способствовать рост экономики и достойные условия для развития бизнеса, что возможно после проведения серии экономических реформ.