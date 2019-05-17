Bloomberg: Каждая пятая польская фирма работает с украинцами 17.05.2019, 11:57

За последние пять лет количество зарегистрированных иностранцев в Польше увеличилось в пять раз.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечается, количество иностранцев, зарегистрированных в Польше, за последние пять лет увеличилось более чем в пять раз. Это сняло напряжение с рынка труда, который страдал из-за рекордного дефицита рабочих рук.

Две трети из более 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Офис социального обеспечения, приехали из Украины, пишет издание.

Это количество росло с каждым годом, несмотря на беспокойство, что украинцы могут уехать из Польши в более богатые страны еврозоны после того, как ЕС облегчил для них процесс пересечения границы.

По методологии ЕС, безработица в Польше находится на рекордно низком уровне – 3,8%, а с 2017 года экономический рост колеблется примерно на отметке в 5%.

После вступления Польши в ЕС в 2014 году, из страны за границу выехало более 2 млн человек, но сейчас каждая пятая польская компания работает с украинцами, сообщили агентству в фирме, которая занимается подбором персонала.

В настоящее время около 1,5 млн украинцев работают в стране с населением в 38 млн человек, пишет Bloomberg.