Задержан лауреат государственной премии Беларуси Александр Дзядзько? 6 17.05.2019, 12:50

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Александр Дзядзько

Фото: bsaer.org

Вчера известного анестезиолога вызвали на беседу в КГБ, и оттуда уже не выпустили.

Известный анестезиолог Александр Дзядзько был в команде врачей, которые впервые в Беларуси в ночь со 2 на 3 апреля 2008 года выполнили операцию по пересадке печени, пишет «Народная воля».

В 2016 году Александр Дзядзько вместе с коллегами — Олегом Руммо, Юрием Островским, Олегом Калачиком, Алексеем Щерба, Андреем Валентюкевичем, был отмечен государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

«В среду, 15 мая Александра Михайловича вызвали на беседу в КГБ, и оттуда его уже не выпустили. Как мы понимаем, он задержан, — рассказали близкие семье люди. – Мы в шоке. Александр Дзядзько без преувеличения — золотой фонд белорусской медицины. Профессионал своего дела, умный и интеллигентный человек…»

Александр Дзядзько работает в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница Минска), возглавляет отдел анестезиологии и реанимации РНПЦ «Трансплантации органов и тканей». Он доктор медицинских наук, причем его докторская была признана одной из лучших работ за 2018 год. 25 января этого года Александр Дзядзько был в группе ученых, которым дипломы доктора наук вручил лично Лукашенко.

Александр Дзядзько в 1998 году был назначен заведующим отделением анестезиологии 9-й ГКБ. В начале 2000-х стажировался в Ганноверской высшей медицинской школе, где учился проводить трансплантации печени. Сегодня под руководством Александра Дзядзько работают почти 100 человек.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», а с недавнего времени и директор Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии так отзывался о своем коллеге: «Александр Дзядзько сумел создать в нашем РНПЦ одну из лучших в стране служб анестезиологии и реаниматологии. Он очень надежный человек».

В НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии о задержании Александра Дзядзько не говорят. Его рабочий телефон молчит с четверга.

Пресс-служба КГБ пока данную информацию не комментирует.