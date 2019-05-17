Коалиции больше не существует: что это означает для украинского парламента 11 17.05.2019, 14:47

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Фракции должны в течение 30 дней договориться о создании новой коалиции.

Коалиция в Верховной Раде Украины прекратила свое существование. Об этом с трибуны парламента объявил спикер Андрей Парубий. Поводом стал выход из коалиции "Европейская Украина" фракции "Народный фронт". Спикер призвал народных депутатов начать консультации по созданию нового большинства, пишет "Новое время".

«Коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность. В соответствии с положениями части 7 статьи 85 Конституции Украины, в течение одного месяца с сегодняшнего дня, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, должна быть сформирована новая коалиция. В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции. И давайте признаем, это была хорошая коалиция», – отметил Парубий.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана в ноябре 2014 года. В ее состав вошли фракции Блок Петра Порошенко, "Народный фронт", Объединение "Самопомич", "Радикальная партия" Олега Ляшко, "Батькивщина" и депутаты-мажоритарщики.

Создание новой коалиции

По закону, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Фракция "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции с 17 мая. Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

Кроме того, он сказал, что инициирует создание нового парламентского большинства. На это у депутатов есть есть 30 дней. Бурбак отметил, что старая коалиция выполнила свою задачу, и за последние пять лет этот парламент и власти провели больше изменений в стране, чем в предыдущие годы.

«Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте. Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция. Именно поэтому мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня. Согласно Конституции, в течение тридцати дней будет формироваться новая коалиция», – отметил Бурбак.

Определить повестку дня

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Верховная Рада и правительство будут работать до следующих очередных парламентских выборов.

Он призвал парламент совместно с новоизбранным президентом определить повестку дня, которая всех объединит.

«Я хочу подчеркнуть, что у нас сейчас есть возможность, мы должны в это поверить, и это для нас шанс. Или мы сделаем и реализуем эти возможности для укрепления Украины, или это снова станет этапом упущенных возможностей. Мы проходили это уже не один раз. И я хочу призвать украинский парламент, каждого из присутствующих здесь народных депутатов, у которых есть мандат, давайте объединимся, давайте определим общую повестку дня, давайте изменим систему принятия решений, давайте изменим страну за эти пять месяцев. Мы можем это сделать, опыт у нас есть», – Гройсман.

Внеочередные выборы

Выход Народного фронта исключает назначения внеочередных выборов конституционным способом, отметил в эфире Радио НВ директор Программы USAID РАДА Игорь Когут.

Он отметил, что теоретически есть другие способы, как это сделать. Однако вряд ли это произойдет сейчас, ведь у Зеленского пока нет существенной поддержки в Раде.

Когут также отметил, что новая коалиция будет фиктивной. По его словам, нельзя исключать, что через месяц БПП и Народный фронт могут снова объединиться.

«Ровно полгода до момента голосования на очередных парламентских выборах. Конечно, это уже политическая такая игра, схема. Я думаю, что через 30 дней мы можем услышать уже снова объединение Народного фронта и БПП. Какой-то новый формат перед выборами найти сложновато, найти какой-то консолидированный состав коалиции. Это будет фиктивная коалиция. Во многом это будет зависеть от позиции правительства, в частности премьер-министра Гройсмана», – отметил Когут.