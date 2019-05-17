Марюс Лауринавичюс: Лидеры президентской гонки в Литве - совершенно неудобные для Кремля политики 17.05.2019, 15:19

Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Было ли вмешательство Кремля в президентские выборы в Литве?

Об этом Charter97.org поговорил с Марюсом Лауринавичюсом, старшим аналитиком Вильнюсского института политического анализа.

- Вмешательство России в выборы в США и других странах практически никто не подвергает сомнению. Президентские выборы в Литве исключение? Россию они не интересуют?

- По моему мнению, вмешательства со стороны Росси в таком масштабе, в каком это было в США или даже во Франции, вообще в мире больше не будет. В худшем случае повторятся какие-то элементы, но не более того. Почему не будет? Потому что в мире об этом уже знают, на подобную деятельность обращают внимание. С другой стороны, нужно понимать, что вмешательство России в жизнь и политические процессы других стран начинается совсем не во время выборов и не заканчивается после победы того или иного кандидата.

- То есть?

- Вмешательство России – это долговременный процесс, который трансформируется в ту или иную форму влияния. Создание и укрепление всяческих сетей социальных связей, помощь компаниям или концернам, которые ведут какой-то бизнес с Россией. Во время нынешней президентской кампании у нас был, по крайней мере, один кандидат, речи которого как будто бы писались по методичке дезинформации из Кремля. Другой кандидат, например, высказывался в поддержку AfD, пророссийской партии из Германии. Чтобы было еще интереснее, его жена, россиянка, каким-то образом причастна к губернатору Калининграда, который, как известно, является важной опорой режима Владимира Путина.

- Ваше мнение о Гитанасе Науседе и Ингриде Шимоните - политиках, которые вышли во второй тур президентских выборов Литве?

- И Гитанас Науседа, и Ингрида Шимоните, с точки зрения Кремля, являются совершенно неудобными для России политическими лидерами. Что позволяет заявить о том, что, если Москва и пыталась как-то повлиять на Литву при помощи влияния на тех или иных политиков, она проиграла. Но с другой стороны, как я уже вспоминал, процесс влияния со стороны Кремля никогда не заканчивается, он продолжается. Вполне возможно, что стратеги в Москве думают уже о будущих выборах.

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