Экологические активисты подготовили к встрече с министром природы «cюрприз» 1 17.05.2019, 16:26

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Андрей Худык

Фото: ctv.by

Гомельчане принесли войсковый прибор химической разведки и провели неудобный для министра эксперимент.

В этот четверг в Гомеле проводил прием граждан министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Худык. К нему пришли две группы активистов, ведущих борьбу против ядовитых отходов винилового производства «ЦБК-Консалт» и против коммерческой застройки зеленой зоны за спорткомплексом «Динамо», пишет gomel.today.

Активист инициативной группы Валерий Слепухин для наглядности ситуации с вырубкой и застройкой принес на прием две фотографии, сделанных со спутника. На одной из них — парк имени Луначарского, который еще является памятником природы республиканского значения. И «космическую» панораму «Бурого болота». На фото хорошо видно — площадь приговоренного к уничтожению зеленого массива сопоставима с размерами центрального гомельского парка. Если городской парк является излюбленным местом отдыха всех гомельчан, то зеленая зона вокруг озера «Бобриха» — жителей «Старого Аэродрома», «Мельникова Луга» и «Забега». Валерий Слепухин говорит:

— Если бы была разработана схема озеленения города, многие вопросы удалось бы снять заранее.

Присутствовавший здесь же заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев пообещал, что до корректировки Генплана к работам приступать не будут. Возможно, зеленую зону удастся сохранить? А вот частный сектор на улице Подгорной, владельцам которого совершенно не улыбается из своих собственных домов практически в центре города переселиться в квартиры на окраине, пока что намерены сносить.

При этом власти просили активистов также учитывать интересы города и искать компромисс. Жители, конечно же, обеими руками за конструктивный разговор. Но, по их мнению, в приоритете должны быть действительные интересы города и его жителей, а не застройщиков. Представители общественности намерены разработать и представить свои, альтернативные поправки в Генеральный план развития Гомеля. Инициативная группа приглашает к этой работе всех желающих волонтеров.

Председатель Гомельской городской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков рассказал министру о ситуации вокруг строительства на Буром болоте. Точнее, на том его участке, который так и не удалось засыпать из-за гидрологических особенностей еще в советское время, при намыве песка под микрорайон «Пролетарский луг».

По многочисленным свидетельствам старых работников УКСа горисполкома и городских проектных организаций, еще в 80-е годы было решено отказаться от возведения на этом участке жилых домов из-за неустойчивости грунта. Грубо говоря, строить здесь многоэтажные дома просто опасно. Поэтому и нынешний проект застройки выглядит технически и экономически необоснованным. Многие жители предполагают, что все закончиться только вырубкой и попыткой подсыпки песка. Но природе при этом будет нанесен невосполнимый ущерб. В городе итак существует множество незавершенных проектов, в которые были вложены деньги — «Восточный обход», попытка соединение улиц Ефремова и Каменщикова, и другие. Подготовительно-инженерные работы на Буром болоте предполагается вести за бюджетные деньги.

Активисты также сообщили министру охраны окружающей среды о сокращении зеленых зон в Гомеле. И о том, что в жилом массиве «Мельников луг» почти негде гулять с детьми во дворах, заставленных машинами. Зеленая зона вокруг озера Бобриха — одно из немногих мест отдыха. Уничтожение ее — фактически преступление против здоровья граждан.

Активисты предлагаю разбить на этом месте ландшафтный парк, в максимально щадящем режиме сохраняющий этот уникальный уголок дикой природы. Это создаст здоровые условия проживания для гомельчан и привлечет в наш город туристов и дополнительные инвестиции.

Покушение на стратегический государственный ресурс

«Зеленые» обратили внимание министра природных ресурсов на еще один очень важный момент. В последние годы в Беларуси отмечается резкое понижение уровня грунтовых вод и обмеление рек и озер. Как предполагают независимые эксперты, всему виной — вырубка деревьев, удерживающих воду. За примерами далеко ходить не надо — в этом году, несмотря на снежную зиму, весеннего разлива Сожа практически не наблюдалось.

В районе Бурого болота из-под земли выходит на поверхность множество ключей. Затем подземные воды попадают в озера Утиное и Бобриха, а также в обводной канал (бывшая Волотовская протока). А уже из них вода поступает в реку Сож. Таким образом, данная местность является важной частью водозабора Сожа. Проведение же здесь любых земляных работ грозит необратимым изменением водотока со всеми вытекающими, а точнее — уже «не вытекающими» последствиями.

Кстати говоря, при презентации проекта утверждалось, что озеро Бобриха будет сохранено и благоустроено. Но проектировщики из мозырского института то ли забыли, то ли не знали — в густых чащах здесь существует еще одно озеро — упомянутое Утиное. Здесь вольготно чувствуют себя утки и другие дикие птицы, а те немногие рыбаки, кто могут сюда добраться едва заметными тропками — вдоволь наслаждаются обилием рыбы. Озеро Утиное будет уничтожено.

В наше время постепенного глобального изменения климата в сторону аридности (засушливости) вода является важным государственным стратегическим ресурсом. Небрежное отношение этому природному богатству сегодня является просто недопустимым. Тщательное сбережение и охрана вод, а не их разбазаривание ради сиюминутных сомнительных коммерческих проектов — вот что должно стать ныне основой государственной политики в этой области.

Также в зону сноса подпадает городище раннего железного века «Прудок», расположенное на мысу за спорткомплексом «Динамо». Наряду с городищем в парке Луначарского, это — древнейшие археологические памятники на территории города. Можно сказать, что отсюда пошел наш Гомель. А его собираются также пустить под нож бульдозера?

Войсковая химразведка на страже Новобелицы

Отдельный разговор состоялся между министром Андреем Худыком и активистами из Новобелицы. Здесь «модернизированный» цех виниловых обоев в течение нескольких последних лет работал без нормальных очистных сооружений, чем наносил изрядный вред здоровью людей и окружающей среде. Над жилыми кварталами Новобелицы в иные дни стоял токсичный маслянистый смог. В дополнение жителей изводил изнуряющий воющий гул, буквально не дающий спать по ночам. Люди страдали от головной боли, кашля и рвоты. Но первоначально на все протесты людей администрация реагировала успокоительными отписками — все, дескать, в норме, никаких нарушений не выявлено. В таком же духе выходили и публикации в официальных СМИ. Тогда дошло до того, что феврале этого года жители Новобелицы вышли на улицу. Под давлением общественности власти вынуждены были признать — да, проблема существует. Последние замеры, проведенные в том числе и с привлечением независимых лабораторий, показали — нарушения есть. На сегодня работа участка трафаретной печати филиала ОАО «ЦБК-Консалт» приостановлена.

Но на эту встречу с министром активисты пришли тоже не с голыми руками и голословными жалобами, а вооруженные войсковым прибором химической разведки. Чтобы отстоять свою точку зрения, людям пришлось купить это оборудование, стоящее несколько сот долларов, за свои деньги. И активисты выложили на стол тестовые пробирки с результатами своего эксперимента. При нагревании куска виниловых обоев до 200 градусов по C индикаторы из ВПХР показала превышение хлорвинила в 1000 раз! А именно при такой температуре сушатся обои на участке трафаретной печати.

Кроме этого, Сергей Бабицкий, физик-ядерщик, награжденный правительственным орденом за участие в государственной программе, приложил к обращению четкие математические расчеты. В них он обосновал полную неэффективность нынешних «очистных» сооружений, установленных на фабрике вопреки стандартным технологиям, но зато с целью минимизировать расходы и увеличить прибыли. При проведении проверок администрация фабрики заверяла, что она работает на экологически чистом сырье фирмы «Фольман». Однако Сергей Бабицкий, взяв в открытом доступе расценки на эти немецкие материалы и таможенные сборы, путем построения соответствующей модели показал: работать на таком сырье для фабрики крайне невыгодно. А вот использование китайских материалов с высокой долей вредных веществ — обеспечит весьма высокий уровень прибавочной стоимости.

Сергей Леонардович, сам являющийся онкобольным, также обратил внимание министра экологии на следующее обстоятельство. Некоторые вещества, выделяющиеся при виниловом производстве, являются канцерогенами без порогового значения. А это значит — даже ничтожно малое количество того же диоксина, который также выбрасывается в атмосферу при изготовлении виниловых изделий, способно вызвать рак. Установка на фабрике положенных по всем технологиям печей дожига — самое минимальное, что можно сделать в этой ситуации. В идеале же подобные производства должны выноситься за черту города. Но администрация филиала в течение ряда лет занималась непонятным экспериментированием, применяя в качестве «очистных» давно устаревшие и наспех изобретенные способы. Например, конденсации опасных отходов по принципу «самогонного аппарата».

Что касается инициативных групп, то они и дальше не намерены сидеть сложа руки. В настоящий момент идет активный сбор подписей против сноса зеленой зоны в районе Старого Аэродрома — Мельникова луга.