Проживающим в Литве иностранцам предоставят страховку здоровья 18.05.2019, 9:37

Балтийская страна имеет такие договоры с Украиной и Беларусью.

Правительство Литвы одобрило предложение о том, что постоянно или временно проживающие в Литве иностранцы, которые по двухсторонним договорам получают услуги здравоохранения и пенсию другой страны, страховались бы и литовским обязательным страхованием здоровья.

Литва имеет такие договоры с Украиной и Беларусью. Постоянно или временно проживающим в этих странах литовцам предоставляются там услуги здравоохранения.

Таким образом будут реализованы международные обязательства, сообщает «Литовский курьер».