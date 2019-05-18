Археологи раскрыли вероятную тайну египетской пирамиды Хеопса 2 18.05.2019, 14:06

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Древнее сооружение хранит настоящую загадку.

Знаменитая пирамида Хеопса в Гизе – известнейшая достопримечательность Египта – может в действительности оказаться мощнейшей инженерной машиной.

Об этом сообщают «Акценты» со ссылкой на The Daily Mail.

Уважаемый в кругу ученых египтолог Кармен Боултер уверена, что пирамида Хеопса по задумке тех, кто ее возвел, должна была стать внушительным механизмом, способным быстро преодолевать значительное расстояние. Исследователи до сих пор не могут понять ни секреты строительства пирамиды, ни ее таинственную структуру. Боултер считает загадкой отсутствие в строении фресок и других украшений. Ученая уверена в том, что пирамида должна была стать мощной энергетической машиной.

Многие эксперты отмечают, что внутри пирамиды создается ощущение крайней функциональности строения, а также взаимодействия с некими неизвестными силами, не дающими спокойно себя чувствовать. Ученые понимают, что природа пирамиды Хеопса несколько сложнее, чем просто роль помпезной гробницы, однако пока ведущие умы человечества так и не сумели разгадать тайну древнего сооружения.

Ученые всего мира давно бьются над загадкой могущества древних цивилизаций. Современным умам не дает покоя вопрос: «Как античные культуры сумели добиться столь необычайного прогресса?». Пирамиды Древнего Египта являются одним из символов античных веков. Особенно сильное впечатление они производят на контрасте со Средневековьем, когда многие таинственные знания древних людей оказались утраченными. Жителям Средневековья не могло даже присниться ничего похожего на пирамиды Гизы. Тем более таинственной кажется история возведения этих сооружений.