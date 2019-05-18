Отток шокирует: Банки и корпорации удвоили вывоз валюты из России 3 18.05.2019, 18:31

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Свою роль сыграла аварии на нефтепроводе «Дружба».

Отток капитала из России продолжает ускоряться по мере того, как иностранный бизнес сворачивает операции, а отечественный - массово вывозит валютную выручку за рубеж, пишет finanz.ru.

По итогам четырех месяцев 2019 года чистый вывоз капитала частным сектором подскочил на 87% год к году и достиг 34,7 млрд долларов, сообщил в оперативной оценке ЦБ РФ.

В виде оттока из страны ушло три четверти чистого притока валюты по текущему счету платежного баланса (45,5 млрд долларов). В результате годовой прогноз ЦБ по вывозу капитала - 35 млрд долларов - был выполнен всего за 4 месяца.

«Отток капитала превращается в настоящую катастрофу для российской экономики, наглядно демонстрируя нашу инвестиционную привлекательность в глазах бизнеса и частных инвесторов», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Валютные доходы российской экономики растут вместе с ценами на нефть, указывает он: в апреле профицит платежного баланса (разница между притоком и оттоком по основным счетам) оказался рекордным с начала года - 12,7 млрд долларов.

Однако нефтедоллары и газовые доходы вместо инвестиций или оплаты зарубежных товаров или услуг покинули страну в направлении иностранных счетов. Месячный отток составил 9,5 млрд долларов, превысив показатель марта в полтора раза.

«Причина, по-видимому, в продолжающемся падении импорта, что в свою очередь иллюстрирует слабость внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного», - рассуждает Тремасов.

Резкое ускорение оттока капитала связано с тем, что банки наращивают иностранные активы, говорится в комментарии ЦБ.

Под этой дипломатичной формулировкой, по всей видимости, скрывается нежелание российских экспортеров заводить валютную выручку в Россию, предполагает аналитик Райффайзебанка Денис Порывай.

Для финансовой системы России и валютного рынка это означает резкое усиление зависимости от потоков, которые организуют зарубежные спекулянты, покупающие или продающие рубли и российский госдолг, говорит экономист ING Дмитрий Долгин.

Дело в том, что вся валюта, которая приходит в систему либо изымается Минфином и ЦБ, скупающими доллары в рамках бюджетного правила, либо утекает в виде вывоза капитала.

В апреле, например, валютные интервенции «съели» 5 млрд долларов, а вывоз капитала - 9,5 млрд. В сумме (13,5 млрд долларов) это больше, чем профицит платежного баланса (12,7 млрд).

«Дыру» в валютных потоках покрывают нерезиденты, скупающие облигации федерального займа - в апреле они вложили около 2,5 млрд долларов, оценивает Долгин. Это означает, что рубль становится уязвимым к изменению настроений на глобальных рынках, предупреждает он.

В мае и июне ситуация с притоком валюты начнет сезонно ухудшаться; кроме того, около 2 млрд долларов Россия может недополучить из-за аварии на нефтепроводе «Дружба», добавляет эксперт.