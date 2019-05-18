Фотофакт: Как выглядят 10 самых дешевых квартир в Минске 18.05.2019, 19:52

фото: Myfin.by

Самая низкая цена за квартиру в столице составила $35 500.

Купить квартиру в Минске – мечта и цель практически любого белоруса. Это и показатель успеха, и вложения средств. Myfin.by составил топ-10 самых дешевых квартир Минска. Смотрим, сколько стоит «мечта по-белорусски».

Однокомнатная квартира по ул. Солнечная, 30/2

Квартира стоимостью $35 500 находится недалеко от железнодорожной станции Минск-Южный. Продает квартиру собственник. Недвижимость располагается на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1974 года постройки. Общая площадь – 20,8 м.кв., из них кухня – 4,7 м.кв. Потолки – 2,5 метра. Есть застекленный балкон, санузел совмещенный.

Фото с сайта r.onliner.by

Однокомнатная квартира по ул. Казинца, 66

Квартира находится в районе Курасовщина-2, недалеко МКАД и водохранилища Лошица. Пятый этаж пятиэтажного панельного дома 1977 года постройки. Балкона нет, санузел раздельный. Общая площадь – 34,5 м.кв., кухня – 7,4 м.кв. Цена – $35 500.

Фото с сайта domovita.by

Однокомнатная квартира по ул. Передовая, 9

Однокомнатная квартира на 2-ом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1974 года продается за $35 900. Общая площадь всего 22 м.кв. Кухня – 4,7 м.кв.

Фото с сайта r.onliner.by

Однокомнатная квартира по ул. Холмогорская, д. 47

Теплая и светлая 1-комнатная квартира за $37 500 находится в микрорайоне Дражня на 8 этаже 9-тиэтажного панельного дома 1984 года постройки. Общая площадь составляет 33,7 м.кв, кухня довольная вместительная – 7,16 м.кв. Есть лоджия. С отделкой, но без ремонта. Раздельный санузел. Продается через агентство.

Из преимуществ – чистый подъезд, пандус и новый лифт.

Фото с сайта domovita.by

Однокомнатная квартира по ул. Чигладзе, 8

Данная квартира располагается на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома 1970 года постройки. Дом находится недалеко от пересечения ул. Тимирязева и проспекта Пушкина. Вся площадь – 29,6 м.кв., кухня – 5,8 м.кв. Есть балкон. Дом после капремонта 2017 года. В квартире – входная металлическая дверь, шкаф-купе, кафель в сан.узле. Санузел совмещенный. Цена – $37 900.

Однокомнатная квартира по ул. Карвата, 17

Однокомнатная квартира площадью 30,6 кв.м. располагается на последнем этаже в пятиэтажном панельном доме 1981 года постройки. Кухня составляет 6,7 м.кв. из общего метража. Есть лоджия. Раздельный санузел. В квартире установлены стеклопакета.

Цена – $37 900.

Фото с сайта hata.by

Однокомнатная квартира по ул. Васнецова, 15А

На первом этаже пятиэтажного панельного дома 1963 года располагается однокомнатная квартира за $38 000, общей площадью 29,8 м.кв. Кухня составляет 5,7 м.кв. Полы дощатые, есть домофон, высота потолков – 2,5 м. Без балкона. Санузел совмещенный.

Из преимуществ – в 2007 году был произведен капремонт дома и заменены все трубы.

Однокомнатная квартира по ул. Ротмистрова, 6

Однокомнатная квартира находится на 5 этаже девятиэтажного дома в панельном доме 1977 года в микрорайоне Шабаны. Общая площадь – 34,9 м.кв., кухня – 7,7 м.кв. Санузел раздельный, есть балкон. Квартира пригодна для жилья. Продается через агентство по стоимости $38 200.

Из преимуществ – установлены счетчики учета воды и газа.

Фото с сайта domovita.by

Двухкомнатная квартира по ул. Либкнехта, 101

Удобная и уютная 2-комнатная квартира недалеко от метро Грушевка, располагается в кирпичном доме 1961 года на 2-м этаже из двух. Общая площадь – 30,5 м.кв. Кухня небольшая - 5,1 м.кв. Без балкона. Санузел совмещен. Продажа через агентство. Стоимость квартиры – $38 500.

Из преимуществ – дом утеплен, заменены трубы и электропроводка.

Фото с сайта r.onliner.by

Однокомнатная квартира по ул. Нестерова, 82

Однокомнатная квартира в микрорайоне Ангарская располагается на 2-м этаже девятиэтажного панельного дома 1984 года постройки. Общая площадь составляет 30 м.кв., из них кухня довольно вместительная – 7 м.кв. Балкона в квартире нет, санузел раздельный. В квартире также установлены металлическая дверь, окно ПВХ в комнате, новая, современная плитка и сантехника в с/у, шкаф купе в коридоре. Квартира, стоимостью $38 500, в хорошем жилом состоянии. Продажа через агентство.

Фото с сайта domovita.by

ТОП-10 размещен для удобства в таблице ниже по возрастанию цены в долларах США за квартиру:

Квартира Стоимость, $ (BYN) Общая площадь, м.кв. Цена за м.кв., $ (»BYN) Жилая площадь, м.кв. Однокомнатная квартира по ул. Солнечная, 30/2 35 500 (74 869 руб.) 20,8 1707 (3 599 руб.) 11,3 Однокомнатная квартира по ул. Казинца, 66 35 500 (74 869 руб.) 34,5 1029 (2 170 руб.) 17,9 Однокомнатная квартира по ул. Передовая, 9 35 900 (75 713 руб.) 22 1632 (3441 руб.) 12,1 Однокомнатная квартира по ул. Холмогорская, д. 47 37 500 (79 088 руб.) 33,7 1 113 (2 346 руб.) 16,61 Однокомнатная квартира по ул. Чигладзе, 8 37 900 (79 931 руб.) 29,6 1280 (2 700 руб.) 18 Однокомнатная квартира по ул. Карвата, 17 37 900 (79 931 руб.) 30,6 1239 (2 612 руб.) 14,1 Однокомнатная квартира по ул. Васнецова, 15А 38 000 (80 142 руб.) 29,8 1 275 (2 689 руб.) 19,1 Однокомнатная квартира по ул. Ротмистрова, 6 38 200 (80 563 руб.) 34,9 1 095 (2 308 руб.) 18,1 Двухкомнатная квартира по ул. Либкнехта, 101 38 500 (81 196 руб.) 30,5 1 262 (2662 руб.) 18,5 Однокомнатная квартира по ул. Нестерова, 82 38 500 (81 196 руб.) 30 1 283 (2 706 руб.) 12

Самая низкая цена составила $35 500 по г. Минску. При этом среди дешевых квартир в ТОП-10 оказались почти все однокомнатные с верхним пределом общей квадратуры в 34,5 м.кв. И есть лишь одна двухкомнатная с площадью 30,5 м.кв., которая и по площади, и по метражу соответствует небольшой «однушке».