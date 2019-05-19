В России произошло новое ЧП с «самолетом Путина» 19.05.2019, 8:27

У Sukhoi Superjet отказала гидросистема.

В РФ произошло новое ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, который изготавливается российской компанией.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственные источники, передает obozrevatel.com.

"SSJ100 "Аэрофлота" Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы", - сказано в сообщении. Другие подробности ЧП не разглашаются.

Ранее в "Шереметьево" произошла авария с самолетом российской компании "Аэрофлот", в результате чего погиб 41 человек.

Накануне в "Шереметьево" также совершил аварийную посадку Airbus A320 авиакомпании Air Astana. У него якобы сработал датчик отказа реверса двигателя.