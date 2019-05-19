Пашинян против Лукашенко: что происходит в ОДКБ 1 19.05.2019, 10:46

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Иллюстрационное фото

Пока «союзники» по ОДКБ и их обязательства остаются бумажными, такими же бумажными останутся и генсеки.

Стало известно почти официально: пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности займет Станислав Зась. Годовой спор между Ереваном и Минском за пост генсека создал в скучной ОДКБ первую и, кажется, последнюю интригу за долгие годы. О том, чем все закончилось – репортаж журналиста «Белсата» Дениса Дзюбы.

Казалось, это был поединок нового со старым, демократии и тирании, Пашиняна с Лукашенко. У каждого из них – свои причины биться за генсека. Молодому премьеру – чтобы доказать свою силу внутри страны. Стареющему Лукашенко – иметь рычажок снаружи: все-таки ОДКБ – место, куда стекается огромное количество информации.

Ситуацию комментирует Андрей Поротников, руководитель аналитического проекта «Belarus Security Blog»:

«Для Минска очень важно было занять этот пост, чтобы иметь возможность мониторить настроения в Москве. Потому что после 2014-го года очевидно, что официальный Минск утратил все лоббистские возможности в Москве и располагает очень смутными представлениями о планах российского руководства относительно постсоветского пространства в целом и Беларуси в особенности».

Спорить о посте генсека Пашиняну помогала и Россия – тем, что не вмешивалась. Армения даже внесла предложение изменить устав организации, чтобы избежать в будущем подобных споров. И перед сессией министров иностранных дел ОДКБ на следующей неделе было довольно интересно: примут – не примут? Ереван или Минск? Пашинян или Лукашенко? Пока исполняющий обязанности ОДКБ в кулуарах военной выставки в Минске не проговорился, что следующий генсек – представитель Беларуси. Но лишь с 1 января.

«Эта договоренность – нулевой вариант: ни вам, ни нам», – считает политолог из Еревана Рубен Меграбян.

В Армении, где за спором особенно не следили ни СМИ, ни общественность, к проблеме, кажется, потеряли интерес даже политики. По мнению экспертов, Еревану даже вопрос изменения устава перестал быть интересен.

«Мы видим, что эта организация в глубоком экзистенциальном кризисе. Непонятно вообще, зачем она существует», – говорит Рубен Меграбян.

Так думать Ереван заставляет продажа Минском противнику Армении – Азербайджану – наступательного оружия. Изменить эту ситуацию в ближайшее время Армения не сможет: деньги из Баку для Минска и Москвы намного важнее формальных обязательств перед Ереваном в рамках ОДКБ.

Владимир Жарихин, Институт стран СНГ:

«Поставки оружия в Азербайджан и со стороны России, и со стороны Беларуси шли, идут и будут идти. Армения по этому поводу недовольство выражала, выражает и будет выражать».

Повлиять на ситуацию Ереван мог бы предложением пересмотреть устав ОДКБ – но точно не в пункте о генсеке.

По мнению ереванского политолога Эдгара Варданяна, нужно внести определенные корректировки и изменения в устав, и уже на этом основании Армения может потребовать от Беларуси прекратить продажу оружия.

А почему только от Беларуси? Оружие Азербайджану продает и Россия. Но тяжело себе представить, как в Ереване что-то запрещают Москве.

Зограб Мнацаканян, министр иностранных дел Армении:

«То, что касается белорусского оружия в Азербайджане, прошу учесть, что от этого оружия погибают и будут погибать наши соотечественники. Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей».

Пока союзники по ОДКБ и их обязательства остаются бумажными, такими же бумажными останутся и генсеки.