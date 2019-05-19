На «Евровидении», кроме Зены, в белых ботфортах «зажигала» еще Верка Сердючка 4 19.05.2019, 12:11

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Украинская звезда произвела фурор в финале конкурса.

Верка Сердючка выступила в гранд-финале Евровидения 2019 в израильском Тель-Авиве, который состоялся в субботу, 18 мая, сообщает korrespondent.net.

Украинская звезда исполнила хит Toy Нетты Барзилай, "порвавший" Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Она вышли на сцену после того, как свое выступление завершили все 26 конкурсантов и были открыты линии для голосования. Также на сцену была приглашена победительница Евровидении-2014 Кончита Вурст.

Украинская звезда произвела фурор в финале конкурса.

Андрей Данилко рассказал, что серебрянные костюмы, в котором Сердючка вместе с шоу-балетом выступала на шоу, стали требованием организаторов конкурса.

"Мы выполнили просьбу организаторов и были в наших серебряных костюмах - в тех, в которых участвовали в Евровидении-2007. Хотя некоторые говорят: "Данилко в старых костюмах". Это не старые костюмы, а легендарные", - сказал Данилко.

Напомним, что на Евровидении-2019 победили Нидерланды. Дункан Лоуренс с песней Arcade получил от зрителей 261 балл, от жюри - 231. Таким образом, в 2020-м Евровидение пройдет в Нидерландах.