Для загрузки белорусских НПЗ все еще не хватает чистой нефти 1 19.05.2019, 16:43

Минск еще раз проинформировал РФ, что белорусская сторона готова принимать больший, чем сейчас, объем нефти.

Беларусь согласовала проект «дорожной карты» по восстановлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, документ направлен в Москву, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. О позиции Минска пишет interfax.

«После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект «дорожной карты» мероприятий по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества», – сказал Игорь Ляшенко.

По словам белорусского вице-премьера, понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, он предложил одобрить «дорожную карту» на уровне вице-премьеров двух государств.

«Со своей стороны мы согласовали проект «дорожной карты» и направили для подписания Дмитрию Козаку», – сообщил Ляшенко.

Вице-премьер также пояснил, что реализация мероприятий, которые есть в «дорожной карте», предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств.

«При этом подчеркну, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов «дорожной карты», – сказал он.

Кроме того, Ляшенко сообщил, что Минск еще раз проинформировал российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО «Нафтан» больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель – Полоцк – ОАО «Нафтан», и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий.

Концерн «Белнефтехим» в пятницу проинформировал, что по состоянию на 17 мая 2019 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор нефтепровода «Дружба») обеспечивает прокачку качественной нефти для ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская обл.) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.

Второй белорусский НПЗ – ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская обл.) работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу «Сургут – Полоцк». В концерне отмечают, что трубопровод Унеча – Полоцк, по которому на «Нафтан» ранее поставлялась нефть, заполнен «грязной» нефтью и простаивает.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу «Дружба» нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.