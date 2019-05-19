В Германии предостерегают от обмена секретной информацией с Австрией 19.05.2019, 17:08

Глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции, заявил что существует риск в обмене разведданными с Австрией.

Глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции (BfV) предупредил нижнюю палату парламента, что существует "значительный риск" в обмене разведданными с Австрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

По данным издания, BfV Томас Халденванг "выразил свои подозрения" австрийским властям на этой неделе еще до скандала с отставкой вице-канцлера Австрии из-за встречи с племянницей российского олигарха из окружения президента РФ Владимира Путина.

"Исходным является предположение о том, что Австрия может неправильно использовать и, при необходимости, направлять в Россию информацию, которую она получает от стран-партнеров, таких как Германия", - считает Халденванг.

Как сообщалось, в пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".